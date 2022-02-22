22 Şub 2022 - 17:39- Gündem G: 22 Şub 2022 - 17:41

Tuhafiyeciler üçe bölündü! Yeni başkan Eken

Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası’nın genel kurulunda odanın 30 yıldır başkanlığını yürüten İsmail Çevikel Başkanlığı Mehmet Eken’e kaptırdı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Tuhafiyeciler üçe bölündü! Yeni başkan Eken mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB)’a bağlı odalarda genel kurullar devam ediyor. Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası’nın genel kurulu bugün Birlik Toplantı salonunda yapıldı. Yaklaşık 400 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonunda 7 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu da seçildi. Mevcut başkan İsmail Çevikel’in yeniden aday olduğu kongrede Çevikel’in karşısına 21 yaşındaki aday Nazlı Afacan ve Bekirdere’de esnaflık yapan Mehmet Eken aday oldu. 

ÜYELER ÜÇE BÖLÜNDÜ

Saat 17.00’a kadar süren seçimler sonrasında odanın yeni başkanı belli oldu. Bekirdere esnaflarından Mehmet Eken oyların büyük bir çoğunluğunu alarak odanın yeni başkanı oldu. Adayların çok yakın oylar aldığı seçimlerde Mehmet Eken 59 oy aldı. Mevcut Başkan İsmail Çevikel 53 oy alırken Nazlıcan Afacan ise 52 oy aldı. 

MEHMET EKEN’İN YÖNETİMİ

Metin CEYLAN

Fatih Furkan ERDEM

Sezgin ÇOLAK

Ekrem ÖZAKGÜNEŞ

Yücel KOCAOĞLU

Temel ÇOLAK

DENETİM KURULU

Hicran ÇOLAK

Ümmü Gülsüm FINDIK

Ahmet SAKA

 

22 Şub 2022 - 17:39 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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