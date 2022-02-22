Tuhafiyeciler üçe bölündü! Yeni başkan Eken

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB)’a bağlı odalarda genel kurullar devam ediyor. Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası’nın genel kurulu bugün Birlik Toplantı salonunda yapıldı. Yaklaşık 400 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonunda 7 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu da seçildi. Mevcut başkan İsmail Çevikel’in yeniden aday olduğu kongrede Çevikel’in karşısına 21 yaşındaki aday Nazlı Afacan ve Bekirdere’de esnaflık yapan Mehmet Eken aday oldu.
ÜYELER ÜÇE BÖLÜNDÜ
Saat 17.00’a kadar süren seçimler sonrasında odanın yeni başkanı belli oldu. Bekirdere esnaflarından Mehmet Eken oyların büyük bir çoğunluğunu alarak odanın yeni başkanı oldu. Adayların çok yakın oylar aldığı seçimlerde Mehmet Eken 59 oy aldı. Mevcut Başkan İsmail Çevikel 53 oy alırken Nazlıcan Afacan ise 52 oy aldı.
MEHMET EKEN’İN YÖNETİMİ
Metin CEYLAN
Fatih Furkan ERDEM
Sezgin ÇOLAK
Ekrem ÖZAKGÜNEŞ
Yücel KOCAOĞLU
Temel ÇOLAK
DENETİM KURULU
Hicran ÇOLAK
Ümmü Gülsüm FINDIK
Ahmet SAKA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.