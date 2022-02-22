Alınan bilgiye göre İzmit-Kandıra Karayolu yapım ihalesini üstelenen firmalara ait şantiye alanlarında iş makinelerine ait yaklaşık 500 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen hidrolik pompası, aküler, kaynak makineleri gibi çeşitli malzemelerinin çalınması ile ilgili Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine Drone destekli operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdiği öne sürülen İ.A. ve E.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.A. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.
22 Şub 2022 - 18:44- Asayiş Güncelleme: 22 Şub 2022 - 18:46
Karayolu inşaat şantiyesini soydular, jandarmaya yakalandılar
İzmit Kandıra karayolunu yapım ihalesini üstlenen firmaya ait inşaat malzemeleri ve iş makineleri parçalarını çaldıkları öne sürülen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.