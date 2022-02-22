Karayolu inşaat şantiyesini soydular, jandarmaya yakalandılar

Alınan bilgiye göre İzmit-Kandıra Karayolu yapım ihalesini üstelenen firmalara ait şantiye alanlarında iş makinelerine ait yaklaşık 500 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen hidrolik pompası, aküler, kaynak makineleri gibi çeşitli malzemelerinin çalınması ile ilgili Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine Drone destekli operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdiği öne sürülen İ.A. ve E.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.A. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.