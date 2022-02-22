22 Şub 2022 - 20:56- Gündem G: 22 Şub 2022 - 20:58

Yeni vaka ve vefat sayısı arttı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 271 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka ve vefat sayısı arttı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Şubat Salı gününün verilerine göre, 463 bin 335 test yapıldı.

271 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 86 bin 70 yeni vaka tespit edilirken, 271 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son bir günde 98 bin 199 kişi sağlığına kavuştu.

SAĞLIK BAKANI KOCA UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

22 Şub 2022 - 20:56 - Gündem

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