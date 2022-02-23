Olay, Karamürsel'de cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Eski futbolcu olan ve koltuk döşeme atölyesi bulunan 52 yaşındaki Mehmet Erdoğan arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada bir anda yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, buradan Yalova'da özel bir hastaneye sevk edildi. Kalp krizi nedeniyle 5 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Erdoğan hayatını kaybetti. Mehmet Erdoğan'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Mürsel Paşa Camii'nden kaldırılarak Karamürsel Yeni Mezarlığa defnedilecek.
23 Şub 2022 - 09:36- Gündem Güncelleme: 23 Şub 2022 - 10:12
Eski futbolcu kalbine yenildi
Karamürsel'de eski futbolcu 52 yaşındaki Mehmet Erdoğan geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.