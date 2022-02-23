Eski futbolcu kalbine yenildi

Olay, Karamürsel'de cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Eski futbolcu olan ve koltuk döşeme atölyesi bulunan 52 yaşındaki Mehmet Erdoğan arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada bir anda yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, buradan Yalova'da özel bir hastaneye sevk edildi. Kalp krizi nedeniyle 5 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Erdoğan hayatını kaybetti. Mehmet Erdoğan'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Mürsel Paşa Camii'nden kaldırılarak Karamürsel Yeni Mezarlığa defnedilecek.