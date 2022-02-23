A Takımı, muhtarlık binalarını güzelleştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere muhtarlıkların eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda, İzmit Çayırköy Mahalle Muhtarlığı binasının iç cephesi boyandı, genel temizliği yapıldı.
İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR
Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde sağladığı hizmetleri ve imkanları, kırsal mahallelere de sunarak, vatandaşların ortak kullanım alanlarını güzel bir görünüme kavuşturuyor. Gelen talepler doğrultusunda kırsalın ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, bu kapsamda muhtarlık hizmet binalarının eksiklerini de tamamlıyor. Muhtarlıkların kapı, boya, kalebodur, fayans, kırtasiye, temizlik maddesi gibi ihtiyaçları karşılanırken, A Takımı ekipleri hizmet binalarının tamiratını ve tadilatını yaparak, vatandaşların güzel ve konforlu bir ortamda hizmet almasını sağlıyor.
MUHTARDAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR
Talep üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekiplerince, İzmit ilçesi Çayırköy Mahalle Muhtarlığı hizmet binasının iç cephesi boyanarak, genel temizliği yapıldı. Çalışma sonrası muhtarlık binası pırıl pırıl oldu. Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba, muhtarlık binasının güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, her zaman muhtarların yanında olan ve ihtiyaçlarını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.