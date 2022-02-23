A Takımı, muhtarlık binalarını güzelleştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere muhtarlıkların eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda, İzmit Çayırköy Mahalle Muhtarlığı binasının iç cephesi boyandı, genel temizliği yapıldı.

İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde sağladığı hizmetleri ve imkanları, kırsal mahallelere de sunarak, vatandaşların ortak kullanım alanlarını güzel bir görünüme kavuşturuyor. Gelen talepler doğrultusunda kırsalın ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, bu kapsamda muhtarlık hizmet binalarının eksiklerini de tamamlıyor. Muhtarlıkların kapı, boya, kalebodur, fayans, kırtasiye, temizlik maddesi gibi ihtiyaçları karşılanırken, A Takımı ekipleri hizmet binalarının tamiratını ve tadilatını yaparak, vatandaşların güzel ve konforlu bir ortamda hizmet almasını sağlıyor.

MUHTARDAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Talep üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekiplerince, İzmit ilçesi Çayırköy Mahalle Muhtarlığı hizmet binasının iç cephesi boyanarak, genel temizliği yapıldı. Çalışma sonrası muhtarlık binası pırıl pırıl oldu. Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba, muhtarlık binasının güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, her zaman muhtarların yanında olan ve ihtiyaçlarını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür etti.