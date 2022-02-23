23 Şub 2022 - 09:57- Gündem G: 23 Şub 2022 - 09:58

A Takımı, muhtarlık binalarını güzelleştiriyor

Büyükşehir A Takımı ekiplerince, zamanla yıpranan Çayırköy Mahalle Muhtarlığı binasının iç cephesi boyanarak, güzel bir görünüme kavuşturuldu
A Takımı, muhtarlık binalarını güzelleştiriyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere muhtarlıkların eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda, İzmit Çayırköy Mahalle Muhtarlığı binasının iç cephesi boyandı, genel temizliği yapıldı.

İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde sağladığı hizmetleri ve imkanları, kırsal mahallelere de sunarak, vatandaşların ortak kullanım alanlarını güzel bir görünüme kavuşturuyor. Gelen talepler doğrultusunda kırsalın ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, bu kapsamda muhtarlık hizmet binalarının eksiklerini de tamamlıyor. Muhtarlıkların kapı, boya, kalebodur, fayans, kırtasiye, temizlik maddesi gibi ihtiyaçları karşılanırken, A Takımı ekipleri hizmet binalarının tamiratını ve tadilatını yaparak, vatandaşların güzel ve konforlu bir ortamda hizmet almasını sağlıyor.

MUHTARDAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Talep üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekiplerince, İzmit ilçesi Çayırköy Mahalle Muhtarlığı hizmet binasının iç cephesi boyanarak, genel temizliği yapıldı. Çalışma sonrası muhtarlık binası pırıl pırıl oldu. Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba, muhtarlık binasının güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, her zaman muhtarların yanında olan ve ihtiyaçlarını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür etti.

23 Şub 2022 - 09:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.689.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vergi Dairesi, Vali Yavuz’u ziyaret etti mask
Vergi Dairesi, Vali Yavuz’u ziyaret etti
Bahçecik’in önemi anlatıldı mask
Bahçecik’in önemi anlatıldı
Hayata Dönüş Derneği’nden çocuklara oyuncak dağıtımı mask
Hayata Dönüş Derneği’nden çocuklara oyuncak dağıtımı
Kafkas Dernekleri Bursa’da buluştu mask
Kafkas Dernekleri Bursa’da buluştu
Gülizar Kasımoğlu vefat etti mask
Gülizar Kasımoğlu vefat etti
SEDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı mask
SEDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL