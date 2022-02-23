Damat bizden, gelin İzmir’den!

Kocaeli’nin köklü ailelerinden, ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, Kadriye ile Kadir Yılman çiftinin yakışıklı oğulları, başarılı futbolcu ve sıkı Kocaelisporluğu ile bilinen Hakan Yılman ile Mihriban ve Celal Altundal çiftinin güzeller güzeli kızları, İzmir Adnan Menderes Havaalanı çalışanlarından Ceylan Hanım evliliğe ilk adımını attı. Gelin hanımın memleketi olan İzmir’de aile arasında gerçekleşen nişanda kurdeleyi damadın babası Kadir Yılman kesti. Bu yaz düğün planları yapan Ceylan ve Hakan’ı şimdiden kutluyor, bir ömür boyu aile saadeti, sağlık, bereket ve huzur diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.