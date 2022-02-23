Damat bizden, gelin İzmir’den!

Kocaeli’nin köklü ailelerinden, ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, Kadriye ile Kadir Yılman çiftinin yakışıklı oğulları, başarılı futbolcu ve sıkı Kocaelisporluğu ile bilinen Hakan Yılman ile Mihriban ve Celal Altundal çiftinin güzeller güzeli kızları, İzmir Adnan Menderes Havaalanı çalışanlarından Ceylan Hanım evliliğe ilk adımını attı. Gelin hanımın memleketi olan İzmir’de aile arasında gerçekleşen nişanda kurdeleyi damadın babası Kadir Yılman kesti. Bu yaz düğün planları yapan Ceylan ve Hakan’ı şimdiden kutluyor, bir ömür boyu aile saadeti, sağlık, bereket ve huzur diliyoruz.