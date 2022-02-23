Vanspor Altın dönemden geçiyor!

Tarih yaprakları 22 Şubat 2009’u gösteriyordu. Kocaelispor, ligde var olma mücadelesi verdiği sezonda Galatasaray ile Ali Sami Yen Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlılar Mehmet Topal’ın golü ile geriye düşse de mücadeleyi 5-2 kazandı ve tarihi galibiyetlerinden birisine imza attı.

VANSPOR’U UÇURUYORLAR

Bu maçın ardından Galatasaray’da teknik direktörlük yapan Michael Skibbe istifa etti. Kocaelispor’un o dönemdeki teknik patronu ve aynı zamanda yeşil siyahlı kulübün eski futbolcularından Erhan Altın ile o günün 4 gollü kahramanı Taner Gülleri bu kez ülkemizin güzide kulüplerinden Vanspor’u uçuruyor. Göreve geldiğinden bu güne kadar çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 de beraberlik elde eden Doğu temsilcisi rakiplerine adeta gözdağı veriyor.

YEMEK ÇIKMADI

Önce meşhur maçtan başlayalım. 2008-2009 sezonuna Engin İpekoğlu ile başlandı, Yılmaz Vural ile devam edildi. Üçüncü teknik adamı ise Erhan Altın’dı. O süreçte yeşil siyahlılar oldukça zor günlerden geçiyordu. 5-2’lik Galatasaray maçı öncesinde de inanılması güç bir olay yaşandı. Erhan Altın takımı kampa aldı ancak aşçı, akşam yemeğinin çıkamayacağını kendisine bildirdi. Altın da “Madem öyle… Biz de kampa girmeyiz, herkes yemeğini evinde yer” dedi.

MAÇ GÜNÜ GİTTİLER

Takım kaptanları Serdar Topraktepe ve Taner Gülleri, Erhan Altın ile kısa süreli bir toplantı yaptı ve kaptanlar “Hocam, siz bilirsiniz tabii ki ama takımı dağıtmayalım. Dışarıdan yemek söyleriz, birlikte olalım, maça odaklanalım” dedi. Altın da kaptanlarının ricasını kabul etti ve takım o gün tesiste dışarıdan söylediği yemeklerle karınlarını doyurdu ve ertesi gün, yani maç günü Ali Sami Yen Stadı’nın yolunu tuttu.

ÖMRÜMÜZÜ UZATMAK İSTİYORUZ

Teknik Direktör Erhan Altın maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Galatasaray’ın gücünün, camianın büyüklüğünün farkındayız. Rakiplerimiz galip geldi. Bizim bu maçı kazanıp ömrümüzü 1 hafta daha uzatmak istiyoruz” dedi. Altın ve öğrencileri müthiş oynadığı maçı Taner Gülleri’nin 4 ve Murat Hacıoğlu’nun tek golü ile 5-2 kazanarak olağanüstü bir galibiyete imza attı. Maçın ardından Erhan Altın “İnsanın istediğinde başaramayacağı şey yoktur” diyerek o günkü maçta takımın ne kadar inançlı olduklarını ifade etti.

5 MAÇ 13 PUAN

Aradan geçen 13 yılın ardından her 22 Şubat’ta Kocaelisporlular bu maçı yani Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’ın bozguna uğradığı maçı unutmaz. Bu başarının mimarları Erhan Altın ve Taner Gülleri bu kez 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor’da çok iyi işlere imza atıyor. İzmitli futbolcular Uğur Can, İsa Nalbant ve Oktay Gürdal’ın formasını giydiği Van temsilcisi Erhan Altın ile çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

NASİP OLDU

Vanspor bu süreçte Afyon (2-1), Velimeşe (3-1), Turgutlu (1-0) ve Serik Belediyespor’u (2-1) mağlup etti, Sakarya ile 1-1 berabere kaldı. 45 puanla Play-Off hattına yerleşen ve haftayı beşinci sırada tamamlayan Vanspor’da Teknik Direktör Erhan Altın sorularımızı yanıtladı. 5-2’lik Galatasaray galibiyeti ile ilgili sadece “Allah’a şükürler olsun ki tüm Kocaelisporlulara böyle bir galibiyet nasip etti” dedi.

GALİP GELMEK ÖNEMLİ

Altın, Vanspor’un durumu ile ilgili olarak ise şunları söyledi: Çocukların istek, arzu ve coşkusundan çok memnumum. Zaman zaman galibiyeti korumak adına biraz savunma da yapıyoruz ancak futbolcunun içgüdüsünde bu var. Takım savunmasını ve planlarımızı iyi yaptığımız sürece bir sorun yaşamayacağız.

ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

2-1 kazandığımız Afyon maçı öncesi yine çok tempolu ve zorlu bir Sakarya maçı oynadık. O maçta yolda da bir takım sıkıntılar yaşadık. Uçaklarda yer yoktu, havalimanında bekledik. Ancak burada bizlerin ya da kulübün bir eksisi kesinlikle yok. Turgutlu ve Serik maçlarında da bize lazım olanı aldık.

ELEŞTİRİLERDEN PAY ÇIKARIYORUZ

Bir hedeflerimiz var. İlki Play-Off… Sonrası da Allah nasip ederse 25 yıllık hasrete son vermek. Bunu da hep birlikte yapacağız. Bir birimize sevgi, saygı çerçevesi içerisinde yanaştığımızda bu işin üstesinden geliriz. Biz de insanız. Hatalar bizim için. Eleştirilerden de kesinlikle pay çıkarıp çalışmalarımızı eksikliklerimiz üzerine yapacağız.

HEDEFİMİZDEN SAPMAYACAĞIZ

Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İç saha maçlarımızda maçı hiç bırakmıyorlar. Onlar da takımlarına inanıyor ve başarının bir parçası olduklarını biliyor. Teori, pratik ve görsel çalışmalarımızda futbolcularımızın geri bildirimleri bizleri çok mutlu ediyor. Bunu neticeye de yansıttıklarında tadından yenmiyor. Bir seri yakaladık bunu sürdürmek istiyoruz. Tabii ki tökezleyeceğiz, kısmetsizlikler de yaşayacağız ama hiçbir zaman yolumuzdan, hedefimizden sapmayacağız. Bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğiz.