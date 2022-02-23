23 Şub 2022 - 10:14- Spor G: 23 Şub 2022 - 10:16

Arslanbey GB’den hakemlere serzeniş
Arslanbey GB’den hakemlere serzeniş mask

Arslanbey Gençlerbirliği’nde ikinci yarının başından itibaren oynanan 3 maç Yuvacık, Ortaköy ve Kartal Bulvarspor maçlarında hakem yönetimine tepki var.

TERS KARARLAR VERİLİYOR

BAL 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliği Başkanı Fatih Topal, ikinci yarıdaki ilk üç maçın değerlendirmesini yaparken hakemlere yüklendi. “Verilmeyen penaltılar, çalınmayan düdükler, gösterilmeyen kartlar, Arslanbey Gençlerbiliği’nin oyununu olumsuz etkiliyor. Futbolcularımız çoğu kez gösterdikleri mücadelenin karşılığını hakemlerin ters kararlarıyla alamıyorlar” dedi.

 

23 Şub 2022 - 10:14 - Spor

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