Arslanbey GB’den hakemlere serzeniş

Arslanbey Gençlerbirliği’nde ikinci yarının başından itibaren oynanan 3 maç Yuvacık, Ortaköy ve Kartal Bulvarspor maçlarında hakem yönetimine tepki var.
TERS KARARLAR VERİLİYOR
BAL 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Arslanbey Gençlerbirliği Başkanı Fatih Topal, ikinci yarıdaki ilk üç maçın değerlendirmesini yaparken hakemlere yüklendi. “Verilmeyen penaltılar, çalınmayan düdükler, gösterilmeyen kartlar, Arslanbey Gençlerbiliği’nin oyununu olumsuz etkiliyor. Futbolcularımız çoğu kez gösterdikleri mücadelenin karşılığını hakemlerin ters kararlarıyla alamıyorlar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.