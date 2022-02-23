23 Şub 2022 - 10:15- Spor G: 23 Şub 2022 - 10:17

Geleceğin Metin Oktay’ları hayallerinin peşinde koşuyor

Gebzeli çocuklar, Büyükşehir’in inşa ettiği Yeni Metin Oktay Stadı’nda hayallerinin peşinde koşuyor
Geleceğin Metin Oktay’ları hayallerinin peşinde koşuyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ‘Spor Kenti Kocaeli’ vizyonuyla başlattığı tesis hamlesine bir süre önce eklenen Gebze Yeni Metin Oktay Stadı, Gebze’nin yıldız adayları ile cıvıl cıvıl doluyor. Gebze- Darıca Metrosu inşaatı kapsamında eski Metin Oktay Stadı’nın hemen yanına yapılan yeni sahada Gebzeli çocuklar hayallerinin peşinde koşuyor. Büyükşehir’in kendilerine armağan ettiği sahadan oldukça memnun olan geleceğin yıldızları, FİFA standartlarına uygun zeminde futbol coşkusunu doyasıya yaşayıp, pandemiden dolayı ‘futbolsuz’ kaldıkları günlerin acısını çıkartıyor.

‘MAHALLEDE MAÇ VAR’ ETKİNLİĞİ

Büyükşehir’in 50x70 metre ebadında inşa ettiği yeni Metin Oktay Stadı şu sıralar TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen ‘Mahallede Maç Var’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası, Gebze’nin yeni sahasında tam bir futbol şölenine dönüştü. 19’u erkek, 4’ü kız olmak üzere toplam 23 okul takımının yer aldığı turnuvada yaklaşık 350 öğrenci ter döküyor.

ADRESE TESLİM PASLAR, NEFİS GOLLER

Metin Oktay Stadı’nda güvenli bir şekilde spor yapma imkanı bulan Gebzeli çocuklar, 23 Nisan Futbol Turnuvası’nda oynadıkları futbolla izleyenleri mest ediyor. Adrese teslim paslar, şık çalımlar ve atılan nefis goller Metin Oktay Stadı’ndaki futbol şölenini doyumsuz kılarken, veliler de böyle bir sahanın Gebze’ye kazandırılmasından dolayı Büyükşehir’e teşekkür ediyor.

TEŞEKKÜRLER TAHİR BAŞKAN

Başkan Büyükakın’ın temizlik, mesafe, maske kuralına dikkat çeken pankartı ile sporcu, antrenör ve hakemlere başarılar dileyen pankartın da yer aldığı Metin Oktay Stadı’nda futbolun tüm güzelliklerini yaşayan Gebzeli çocuklar, spor ve sporcunun dostu olan Tahir Başkan’a teşekkür etmeyi ihmal etmiyor.

 

23 Şub 2022 - 10:15 - Spor

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