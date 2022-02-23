Hürriyet, Akmeşe ve Bayraktar’da öğrencilerin yüzünü güldürdü

Köylerde eğitim gören çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına destek veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in bugünkü durağı Akmeşe ve Bayraktar mahalleleri oldu. İlk olarak Akmeşe İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Hürriyet’e Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyeleri İsmet Kanık ve Halil İnciel, Akmeşe Atatürk Mahalle Muhtarı Sadettin Açıkgöz ve Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol eşlik etti. Heyet Akmeşe İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye seti hediye etti.

ÇOCUKLARI GÜLÜMSETTİ

Başkan Hürriyet Akmeşe’nin ardından Bayraktar Mahallesi’nde eğitim gören çocuklara hediyelerini ulaştırdı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e Bayraktar’da ise Meclis Üyeleri Devrim Bal ile Ertuğrul Malçok, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Mehmet Baştürk, Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyeleri Ercan Umutlu ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar eşlik etti. Bayraktar İlkokulu ve Ortaokulu ziyaretinde öğrencilerle buluşan Başkan Hürriyet, hediyeleriyle öğrencilerin yüzünü güldürdü.