23 Şub 2022 - 10:17- Gündem G: 23 Şub 2022 - 10:19

YADEV’de ön başvuru kabul değerlendirmeleri devam ediyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) ön başvuru kabul değerlendirme görüşmeleri devam ediyor
YADEV’de ön başvuru kabul değerlendirmeleri devam ediyor mask

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan ve özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) ön başvuru kabul değerlendirme görüşmeleri devam ediyor. Özel gereksinimli bireylere öz bakım becerileri ve toplumsal becerilerin öğretilmesi ile geliştirilmesini amaçlayan YADEV ile tanışan aileler ise mutluluğunu dile getiriyor. 

UZMANLAR DEĞERLENDİRİYOR

Yaşama Destek Evi’nde danışmanlık desteği alınan merkezin uzmanları, çocuk gelişim ve sosyal hizmet uzmanı tarafından detaylı ön başvuru değerlendirme amacıyla aile ve bireysel görüşmeler yapılıyor. Başvuru yapan özel gereksinimli bireylerin uygunluk durumu değerlendirilerek gruplandırma yapılacak. Yaşama Destek Evi’nde özel bireyler ve yakınları atölyeler, sosyal çalışmalar ve psikolojik destekle hayata daha güvenle ve gülümseyerek bakacak.

23 Şub 2022 - 10:17 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.689.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
YADEV’de ön başvuru kabul değerlendirmeleri devam ediyor mask
YADEV’de ön başvuru kabul değerlendirmeleri devam ediyor
Vergi Dairesi, Vali Yavuz’u ziyaret etti mask
Vergi Dairesi, Vali Yavuz’u ziyaret etti
Bahçecik’in önemi anlatıldı mask
Bahçecik’in önemi anlatıldı
Hayata Dönüş Derneği’nden çocuklara oyuncak dağıtımı mask
Hayata Dönüş Derneği’nden çocuklara oyuncak dağıtımı
Kafkas Dernekleri Bursa’da buluştu mask
Kafkas Dernekleri Bursa’da buluştu
Gülizar Kasımoğlu vefat etti mask
Gülizar Kasımoğlu vefat etti
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL