YADEV’de ön başvuru kabul değerlendirmeleri devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan ve özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) ön başvuru kabul değerlendirme görüşmeleri devam ediyor. Özel gereksinimli bireylere öz bakım becerileri ve toplumsal becerilerin öğretilmesi ile geliştirilmesini amaçlayan YADEV ile tanışan aileler ise mutluluğunu dile getiriyor.
UZMANLAR DEĞERLENDİRİYOR
Yaşama Destek Evi’nde danışmanlık desteği alınan merkezin uzmanları, çocuk gelişim ve sosyal hizmet uzmanı tarafından detaylı ön başvuru değerlendirme amacıyla aile ve bireysel görüşmeler yapılıyor. Başvuru yapan özel gereksinimli bireylerin uygunluk durumu değerlendirilerek gruplandırma yapılacak. Yaşama Destek Evi’nde özel bireyler ve yakınları atölyeler, sosyal çalışmalar ve psikolojik destekle hayata daha güvenle ve gülümseyerek bakacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.