Kasaplar’da kongre günü! Odanın ismi değişti

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası genel kurulu bugün Birlik binasında yapıldı. 215 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 2015 yılından itibaren oda başkanlığını yürüten Rasim Özkul ve Kandıralı esnaf eski başkanvekili ve mevcut yönetim kurulu üyesi İsmail Şalgam yarıştı. Genel kurul sonrası 7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçildi.

ODA BAŞKANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kongreye Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek, Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Berberler Odası Başkanı, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mehmet Eken, katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Esnaf Odaları Birliği Başkan vekili Ali Sarı gerçekleştirdi. Başkan Yardımcılığını Bayram Kütük’ün gerçekleştirdiği divanda katip üyeliklerini ise Engin Aydınlı, Çiğdem Atmaca ve İbrahim Üstün üstlendi.

ODANIN İSMİ DEĞİŞTİ

Kongrede unvan değişikliği başvurusunda da bulunan Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası’nın talebi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Ancak odanın yeni unvanını kullanabilmesi için üyelerin en az yarısının bu değişiklik için atması gerekiyordu. Kongrede gerekli çoğunluk sağlandı. Oy çokluğu ile odanın yeni unvanı Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular, Evcil hayvan Bakımı, Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu.

“HASAN AYDINLIK’TAN SÖZ ALDIK”

Kongrede konuşma gerçekleştiren Oda Başkan Adayı İsmail Şalgam, “Mezbahadaki sakatat ve derici arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü için Büyükşehir’deki Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Hasan Yadınlık sorunun en kısa zamanda çözüleceğinin de sözünü almış bulunmaktayız. Seçim çalışmaları sırasında tüm üyelerimizi gezmeyi çalıştık, üyelerimizin sorunlarını yakından dinledik. 1. sırada etteki KDV'nin yüzde 1’e indirilmesi vardı çok şükür etteki KDV indirildi, tabi ki KDV'nin indirilmesi ile et fiyatları 5 ile 10 TL arasında kasaplarımız tarafından düşürüldü. KDV'nin düşürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

4 MADDEDE YAPILACAKLARI SIRALADI

Şimdi 1. sırada Elektrik fiyatlarının artması oldu. Kasaplarımız ‘Kışın ortasında bu kadar elektrik geliyorsa yazın elektrik tüketimimiz yükseleceği için biz yazın gelen elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğiz?’ diyor. İkinci sırada kasabımızın sucuk yapımı ile alakalı kasap arkadaşlarımız 10 KG kasap köfte yapabiliyorsak birde bunun yanında 15- 20 Kg da kasap sucuğu yapma talebinde bulunuyorlar. Üçüncü sırada kasap dükkanlarımıza gelen tavuk ürünlerinin SKT izlenebilirliğinin koli üzerinden yapılmasını istiyoruz. Dördüncü sırada yetkililerden talebimiz marketlerde et ve tavuk satımı ile alakalı neler yapabiliriz ve esnafımızın işlerini nasıl arttırabiliriz? Sağlıklı et kasaptan alınır. Ahi Evran’ın da dediği gibi; ‘hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir’” ifadelerini kullandı.

“FEDERASYON BAŞKANIMIZ GÖRÜŞECEK”

Başkan adayı İsmail Şalgam’ın ardından konuşan Kocaeli Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul, “Bu oda kurulduğu zaman tozun içinden alık. Ondan hiç bahsedilmedi. Bu oda nereden nereye getirildi hiç bu konudan da hiç bahsedilmedi. Federasyon başkanımız Ankara’da Başkan adayı İsmail Şalgam’ın anlattığı sorunlarla ilgili bakan bey ile bakanlıkta iki gün boyunca görüşecek. Hepinizin bilgisi olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.