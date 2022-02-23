Lastik-İş ile Goodyear ikinci kez masaya oturacak

Yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren Lastik-İş Sendikası ve Goodyear Fabrikası ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikincisi yarın sendikanın otelinde yapılacak. İlk görüşmede sendika yetkilileri Goodyear Fabrikası’nın işveren sendikası KİPLAS ile masaya gelmesi nedeniyle siyah giyinerek durumu protesto etmiş, bu görüşme ile birlikte Lastik-İş ilk kez Kocaeli’deki lastik fabrikalarından biriyle işveren sendikası üzerinden masaya oturmuştu.

“PROTESTO ETTİK”

Genel Başkan Alaaddin Sarı konuyla ilgili, “ “Goodyear’ın sektör sözleşmesinin yapıldığı masadan ayrılması ve 1990 yılından sonra ilk kez işveren sendikası ile masaya gelmesini siyah kıyafetler giyerek protesto ettik. Bu toplu sözleşmeyi bir an önce bitirmekten yanayız. Onlarda hızlı bitirmek istediklerini söylediler. O yüzden ilk toplantıda fazla madde geçti” ifadelerini kullanmıştı. İlk oturumda üretimde 25, destekte 22 madde geçerken fabrika ile ikinci görüşme yarın saat 10.30’da başlayacak.