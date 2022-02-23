Kocaeli’de dolmuş-taksi dönemi kapanıyor!

S.S.6 Nolu Dolmuş-Taksiciler Kooperatifi Başkanı Timurçin Sevilmiş yaptığı açıklamada, “1991 yılından itibaren 31 yıldır sürdürdüğümüz dolmuş-taksi faaliyetini UKOME tarafından alınan gereği 1 Mart 2022 tarihinde sonlandırıyoruz. Artık yollarda olmayacağız. Toplu taşımada yaşanan gelişmeler, raylı sistemlerin hatlarımızdan geçmesi, pandemi süreci, akaryakıt fiyatlarının artması ve giderlerin çok yükselmesi sonucunda bizleri bu kararı almaya sevk etti” dedi.
"İZMİT HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"
Sevilmiş, “Çalıştığımız süre zarfında dolmuş-taksi olarak halkımıza en iyi hizmeti vermeyi düşündüğümüzden, kalite standartlarımızı yüksek tutmak için uğraştık. Kooperatif olarak bütün çalışanlarımızla güler yüzlü, disiplinli ve hizmet odaklı çalıştık. Çalıştığımız süre zarfında emeği geçen tüm yöneticilerime desteklerini ve sevgilerini esirgemeyen çalışma arkadaşlarıma, bizleri tercih eden İzmit halkına gönülden teşekkür ederim” dedi. 32 dolmuş-taksi sahibi, bundan sonra taksi duraklarında olarak görev yapacaklar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Afyonun Kaymagi .... - Belediye taksi plakasi satsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.