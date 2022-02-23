Kocaeli’de dolmuş-taksi dönemi kapanıyor!

S.S.6 Nolu Dolmuş-Taksiciler Kooperatifi Başkanı Timurçin Sevilmiş yaptığı açıklamada, “1991 yılından itibaren 31 yıldır sürdürdüğümüz dolmuş-taksi faaliyetini UKOME tarafından alınan gereği 1 Mart 2022 tarihinde sonlandırıyoruz. Artık yollarda olmayacağız. Toplu taşımada yaşanan gelişmeler, raylı sistemlerin hatlarımızdan geçmesi, pandemi süreci, akaryakıt fiyatlarının artması ve giderlerin çok yükselmesi sonucunda bizleri bu kararı almaya sevk etti” dedi.

"İZMİT HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sevilmiş, “Çalıştığımız süre zarfında dolmuş-taksi olarak halkımıza en iyi hizmeti vermeyi düşündüğümüzden, kalite standartlarımızı yüksek tutmak için uğraştık. Kooperatif olarak bütün çalışanlarımızla güler yüzlü, disiplinli ve hizmet odaklı çalıştık. Çalıştığımız süre zarfında emeği geçen tüm yöneticilerime desteklerini ve sevgilerini esirgemeyen çalışma arkadaşlarıma, bizleri tercih eden İzmit halkına gönülden teşekkür ederim” dedi. 32 dolmuş-taksi sahibi, bundan sonra taksi duraklarında olarak görev yapacaklar.