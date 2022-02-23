Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Odası seçime gidiyor

Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Odası genel kurulu ve seçimleri yarın birliğin yeni yerinde yapılacak. Yaklaşık 360 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu, saat 13.00’te başlayacak genel kurulda 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Mustafa Kocagöz aday olmazken yönetiminde bulunan İrfan Calap’ın aday olması bekleniyor. Bir diğer yandan genel kurula bir gün kala Yönetim Kurulu Üyesi 71 yaşındaki Lütfi Tiryaki, beyne pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybetti. Tiryaki’nin cenazesi; yarın Malta Mahallesi Ayaztepe Camii’de öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Mustafa Kocagöz

Lütfi Tiryaki