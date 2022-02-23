Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Odası seçime gidiyor

Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Odası genel kurulu ve seçimleri yarın birliğin yeni yerinde yapılacak. Yaklaşık 360 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu, saat 13.00’te başlayacak genel kurulda 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Mustafa Kocagöz aday olmazken yönetiminde bulunan İrfan Calap’ın aday olması bekleniyor. Bir diğer yandan genel kurula bir gün kala Yönetim Kurulu Üyesi 71 yaşındaki Lütfi Tiryaki, beyne pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybetti. Tiryaki’nin cenazesi; yarın Malta Mahallesi Ayaztepe Camii’de öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Mustafa Kocagöz
Lütfi Tiryaki
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.