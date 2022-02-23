23 Şub 2022 - 14:39- Gündem G: 23 Şub 2022 - 14:42

Kartepe Teleferik Projesi için yeni ihale tarihi belirlendi

Yaklaşık 5 yıldır çeşitli gerekçelerle bir türlü başlanılamayan Kartepe Teleferik Projesi için yeni ihale tarihi belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kartepe Teleferik Projesi için yeni ihale tarihi belirlendi mask

Eylül 2017 tarihinden beri çeşitli etkenler ve gerekçelerle bir türlü başlanılamayan ve ihaleleri iptal olan Kartepe Teleferik Projesi için geçtiğimiz ay ihale yapılmış, yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklifler verilmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iptal edildiği duyurulmuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu tarafından yapılan açıklamada, firmalar tarafından verilen tekliflerin yeni güncelleme yapılmış olmasına rağmen yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde kalması nedeniyle ihale komisyonu tarafından iptal edildiğini açıklamıştı. Ayrıca Gündoğdu, projenin bir an önce başlaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını da belirtmişti.  Proje için yeni ihale tarihi 25 Mart Cuma günü saat 10.00 olarak belirlendi.

23 Şub 2022 - 14:39 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Izmitli - kartepeye teleferik gereksiz, teleferik şehiriçinden yukarıdaki mahallelere yapılsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Şubat 15:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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