Kartepe Teleferik Projesi için yeni ihale tarihi belirlendi

Eylül 2017 tarihinden beri çeşitli etkenler ve gerekçelerle bir türlü başlanılamayan ve ihaleleri iptal olan Kartepe Teleferik Projesi için geçtiğimiz ay ihale yapılmış, yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklifler verilmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iptal edildiği duyurulmuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu tarafından yapılan açıklamada, firmalar tarafından verilen tekliflerin yeni güncelleme yapılmış olmasına rağmen yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde kalması nedeniyle ihale komisyonu tarafından iptal edildiğini açıklamıştı. Ayrıca Gündoğdu, projenin bir an önce başlaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını da belirtmişti. Proje için yeni ihale tarihi 25 Mart Cuma günü saat 10.00 olarak belirlendi.