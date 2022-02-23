Takla atan otomobilin kaza anı kamerada

Kaza, İzmit ilçesinde bulunan sahil otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit sahili istikametine seyir halindeki 34 EA 0156 plakalı otomobile, aniden yan yoldan anayola çıkan 01 ENG 70 plakalı otomobil yol ayrımında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 EA 0156 plakalı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılırken, kazada kimse yaralanmadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede kazaya karışanların sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etti.
Otomobilin takla atma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma anı ve otomobilin takla atmasından sonra vatandaşların hemen yardıma koştuğu görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.