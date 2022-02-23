23 Şub 2022 - 15:01- Asayiş G: 23 Şub 2022 - 15:04

Takla atan otomobilin kaza anı kamerada

Kocaeli'de sahil kenarındaki otoparkta iki otomobilin çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerden birinin takla atma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaza, İzmit ilçesinde bulunan sahil otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit sahili istikametine seyir halindeki 34 EA 0156 plakalı otomobile, aniden yan yoldan anayola çıkan 01 ENG 70 plakalı otomobil yol ayrımında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 EA 0156 plakalı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılırken, kazada kimse yaralanmadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede kazaya karışanların sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etti.

Otomobilin takla atma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma anı ve otomobilin takla atmasından sonra vatandaşların hemen yardıma koştuğu görülüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

23 Şub 2022 - 15:01 - Asayiş

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