23 Şub 2022 - 15:29- Gündem G: 23 Şub 2022 - 15:33

Kocaeli'de 3 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Kocaeli'de 3 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi mask
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Adem Vardoğan

İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak adresinde ikamet eden eski Mannesman boru fabrikasından emekli Adem Vardoğan (80) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Adem Vardoğan’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Şan

Gölcük Şehitler Mahallesi 435. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Şan (74) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mehmet Şen’in cenazesi Kocatepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şirinköy Mezarlığında toprağa verildi.

Münevver Özgen

Maşukiye Mahallesinde ikamet eden Maşukiye İlkokulu’nda uzun yıllar görev yapan emekli öğretmen merhum Metin Özgen’in eşi, emekli öğretmen Münevver Özgen (83) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Münevver Özgen’in cenazesi Maşukiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.

 

23 Şub 2022 - 15:29 - Gündem

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