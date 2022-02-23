23 Şub 2022 - 17:07- Spor G: 23 Şub 2022 - 17:08

Bedirhan yuvada
Bedirhan yuvada mask

Bu sezon iddialı bir kadro ile 2. Amatör Lig’de mücadele etmesi beklenen MAP Kavaklı’da 21 yaşındaki golcü futbolcu Bedirhan Çelik eski takımına geri döndü. Başaranspor’un 1 Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükseldiği şampiyon kadrosunda da yer alan Bedirhan, alt yapısında yetiştiği MAP Kavaklı Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. Bedirhan ayrıca Başaranspor’da attığı golden daha fazla sayıda gol rakamına ulaşmak için de elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

23 Şub 2022 - 17:07 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.689.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bedirhan yuvada mask
Bedirhan yuvada
Bekle beni Kocaeli ! mask
Bekle beni Kocaeli !
Aygün hep gençlerle mask
Aygün hep gençlerle
Beylikbağı’nın şampiyonluk kutlaması Süper Lig'i aratmadı mask
Beylikbağı’nın şampiyonluk kutlaması Süper Lig'i aratmadı
Tıpkı eskisi gibi: Mahalle maçları başlıyor mask
Tıpkı eskisi gibi: Mahalle maçları başlıyor
Menekşe liderlik koltuğunu geri istiyor mask
Menekşe liderlik koltuğunu geri istiyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL