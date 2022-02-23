Bedirhan yuvada

Bu sezon iddialı bir kadro ile 2. Amatör Lig’de mücadele etmesi beklenen MAP Kavaklı’da 21 yaşındaki golcü futbolcu Bedirhan Çelik eski takımına geri döndü. Başaranspor’un 1 Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükseldiği şampiyon kadrosunda da yer alan Bedirhan, alt yapısında yetiştiği MAP Kavaklı Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. Bedirhan ayrıca Başaranspor’da attığı golden daha fazla sayıda gol rakamına ulaşmak için de elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.