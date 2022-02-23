23 Şub 2022 - 17:07- Spor G: 23 Şub 2022 - 17:08

Bekle beni Kocaeli !
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Türkiye Powerlifting Federasyonu’nun her yıl Şubat ayının ikinci haftasında düzenlediği Türkiye Powerlifting Şampiyonasında (Güç Şampiyonası) PAÜ personeli Hakan Dağ, Bench Press kategorisi 74 kiloda zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 19-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimizde düzenlenecek olan Türkiye Halter Şampiyonasında şampiyon olarak milli takıma katılmayı hedefleyen Dağ, hiç bir maddi ya da manevi beklenti içerisinde olmadan yarışmalara hazırlanmasına destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

23 Şub 2022 - 17:07 - Spor

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