Söğüt: STK’larımızın yanındayız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımcalılar Derneği tarafından düzenlenen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte katıldı. Programa ayrıca; AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ramazan Tuna, Yarımcalılar Dernek Başkanı Atakan Yavuz, Yarımcalılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Selma Ceyhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Dernek Başkanı Atakan Yavuz ve İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın yaptığı konuşmaların ardından Başkan Şener Söğüt’e doğum günü pastası sürprizi yaptı. Başkan Söğüt pastayı eşi Hatice Söğüt ile birlikte keserken, “Dernek üyelerimize ve tüm katılımcılara şahsıma yapılan doğum günü sürprizi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MUTLU OLUYORUZ

“Sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen Başkan Şener Söğüt, “Körfez’de sivil toplum kuruluşlarımızla güzel bir birliktelik içerisindeyiz. Bugün de Yarımcalılar Derneği’mize konuk olduk. Gerçekten kurulduğu günden bu yana güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Bizler bu kent için çalışan, koşan her derneğimizin yanındayız. Bu tür derneklerin aktif olduğunu, güzel çalışmalar yaptığını gördüğümüzde bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

ANITPARK ÇOK GÜZEL OLACAK

Yarımca sahilinde bulunan ve Anıtpark olarak bilinen Şehit Nazım Ateş Parkı’nda çalışmaların başladığının müjdesini de veren Başkan Şener Söğüt, “Yarımca’nın ilk parklarından. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çok güzel bir proje olacak. Buradan Tahir Büyükakın başkanımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma olacak” ifadelerini kullandı.

SİZLERLE BİR ARADAYIZ

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da 20 yıldır genelde, 18 yıldır da yerelde vatandaşın yüzünü güldürecek hizmetlerin hayata geçmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “Bizim hizmet anlayışımızın temelinde insan var. Bu hep böyleydi. AK Parti’nin başarısının en önemli ayağı da bu zaten. Bizler siyasetçi olarak her bir vatandaşımızın memnuniyetini görmek, onlardan güzel dönüşleri almak mutlu ediyor.

ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE SAĞLIYORUZ

Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bakanlıklarımız bir bir devasa projeleri hayata geçiriyor. Yerelde de sizlerin Başkanlarımıza aktardığı sorunları bizler de Ankara’da takip ediyoruz. Gerekli bakanlıklarımızla görüşüyor, sorunun çözümü için çaba harcıyoruz. Ankara’daki çalışmalar dışında sürekli vatandaşlarımızla bir araya da gelerek birebir dinliyoruz, sorunları değerlendirip diğer vekillerimiz ile birlikte girişimler sağlıyoruz” dedi.