CHP'li gençlerden “Zam Duvarı” kampanyası

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe ve İl Gençlik Kolları, önceki gün öğlen saatlerinde Kartepe’de Köseköy Salı Pazarı önünde “Zamlar Geri Alınsın” eylemi altında “Zam Duvarı” kampanyası oluşturarak yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarına tepki gösterdi. CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin ve yönetimi tarafından organize edilen programa CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Av. S. Zeki Karakadılar, İlçe Başkan Yardımcıları Fulya Kaya, Nurcan Kurşunluoğlu, İsmail Akbal, Ülkü Keskin, Tamer Kösemen, Özkan Topuz, Meclis Üyesi Hasan Bayrak, Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri katılımlarıyla destek verdiler.

“ZAMLAR DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ!”

Vatandaşlara hitap eden CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, “Gençlik Kollarımız ile birlikte ülkemizdeki zamlara dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız Zam Duvarı’nda biz de vatandaşlarımızla birlikte tepkimizi dile getirerek zamları geri çek dedik. Pazarcı satamıyor, vatandaş ancak daha ucuza alacağım diye geç saatlerde pazarını görüyor. Halkımız adeta yaşamaya çalışıyor. Şimdi aslolan halkımızla dayanışmak. Esnaf da çiftçi de vatandaş da zamlardan mağdur. Çözüm sandık, çözüm hemen seçim" ifadelerini kullandı

“HALKIMIZIN SESİ OLUYORUZ”

Kampanya hakkında açıklama yapan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Av. S. Zeki Karakadılar, “Her geçen gün pahalılaşan hayat şartları artık vatandaşımızı çileden çıkardı. Bizlerde bugün tüm Türkiye'de gençlik kollarımız ile birlikte sahadayız ve zamların geri çekilmesi için çeşitli eylemlerde bulunacağız. İl de gerçekleştirdiğimiz eylemimizde vatandaşlarımızla yüksek gelen faturaları yaktık ve bugün de Zam Duvarı’nda halkımızın sesi oluyoruz” dedi. Zamlar geri alınana kadar kampanyayı sürdüreceklerini söyleyen CHP Kartepe İlçe Başkanı Kadir Keskin, “Vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarı’nı açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Söz konusu eylemimizde, artan fiyatlara ve zamlara dikkat çekmek istedik” şeklinde konuştu.