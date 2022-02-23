Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre şubat ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli şekilde açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı şubat ayında; ilimizde yüzde 70.9 ile ocak ayına göre 0.1 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 76.6 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise ocak ayına göre 1 puan gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre 1.7 puan arttı. Şubat ayında kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

FİRMALARIN BEKLENTİLERİ

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Firmaların mart ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; yüzde 21’i mart ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 19’u azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60’ında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 21’i dış siparişlerinin mart ayında arttığını belirtirken, yüzde 13’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 66’sında alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.