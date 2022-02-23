Henkel, Tüketici Markaları İş Birimi’ni hayata geçiriyor

“Çamaşır ve Ev Bakım” ile “Beauty Care” iş birimlerini Henkel Tüketici Markaları adı altında birleştirmeyi planlayan Henkel, yeni organizasyon yapısını en geç 2023 yılı başında hayata geçirmek hedefiyle entegrasyon süreci hazırlıklarına bir an önce başlayacak. Yeni iş birimi ile Henkel; Persil ve Schwarzkopf gibi ikonik markalarını ve Profesyonel İş Birimi’ni de dahil ederek, tüketici markaları ve iş birimlerini tek bir çatı altında bir araya getirecek ve büyüme hedefi doğrultusunda çok kategorili tek bir platform oluşturacak.

DİNAMİK BİR SEKTÖR

Henkel CEO’su Carsten Knobel, görüşlerini “Güçlerimizi, gelecekteki kârlı büyümemiz için temel oluşturacak şekilde, tüketici ürünleri iş birimlerimizde birleştirerek güçlü ve entegre bir iş birimi oluşturacağız. Entegre Tüketici Markaları İş Birimi; Henkel’e, hissedarlarımıza, müşterilerimize ve ekiplerimize önemli faydalar sağlayacak ve aynı zamanda oldukça dinamik bir sektörde kendi geleceğini şekillendireceği sağlam bir konumda olacak.” sözleriyle ifade etti.

YÜKSEK BİR BÜYÜME

Knobel sözlerini, “Yaklaşık 10 milyar Euro satış kapasitesine sahip çok kategorili tek bir platform oluşturuyoruz. Bu bizlere, daha yüksek bir büyüme ve kâr marjı profili hedefiyle, portföyümüzü optimize etmek ve şekillendirmek için daha geniş bir temel sağlayacak. Bu birleşme aynı zamanda, kayda değer bir sinerji ve verim artışı yaratarak, hedefe yönelik yatırımlarımızda kullanılmak üzere inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi stratejik önceliklerimiz için daha çok kaynağı bize kazandırmış olacak. Bunlara ek olarak, daha da cazip bir işveren haline gelerek sektörde çalışanlara daha önemli roller sunacağız ve büyüme fırsatlarını artıracağız. Özetle, bu birleşmenin ‘Amaca Yönelik Büyüme Gündemi’mizi bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum.” şeklinde sürdürdü.