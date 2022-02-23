23 Şub 2022 - 17:12- Ekonomi G: 23 Şub 2022 - 17:13

Esas Holding yine ön sırada

Esas Sosyal’in liderliğini üstlenen Emine Sabancı Kamışlı, Fast Company Dergisi’nin global jüri oyları ile seçtiği “Sürdürülebilirlik Liderleri 50” listesinde bu yıl da ön sıralarda yer aldı.
Esas Holding yine ön sırada mask

Esas Holding’in değerlerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ile birleştirerek gençlere fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal’in liderliğini üstlenen Emine Sabancı Kamışlı; sürdürülebilir ve ölçülebilir çalışmalarla gençlik ve istihdam, kadın girişimciliği gibi alanlarda öncülük ediyor.

7. SIRADA YER ALDI

Fast Company Dergisi tarafından 2 yıldır gerçekleştirilen ve global jüri tarafından değerlendirilen “Sürdürülebilirlik Liderleri 50” listesinde Emine Sabancı Kamışlı bu yıl da ön sıralarda yer aldı. 3 ay süren başvuru süresince aday gösterilen 142 lider arasından, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden iş liderleri ile uzmanların yer aldığı büyük jürinin yaptığı değerlendirme ile ilk 50 isim belirlendi. Geçtiğimiz yıl da listeye giren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı,  bu yıl 7. sırada yer aldı. 

GENÇLERİN ÖNEMİ

Esas Holding ve Esas Sosyal olarak çalışmalarında her daim sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını belirten Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Hayata geçirdiğimiz sosyal yatırım programları ile her zaman sürdürülebilir etki yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız her geçen gün daha fazla sosyal etki yaratarak, gençlerin hayatında fark yaratmak… Fast Company tarafından bu yıl ikinci kez açıklanan “Sürdürülebilirlik Liderleri” sıralaması için üst üste 2 kez aday gösterilmekten ve global jürinin çok değerli oyları ile listede yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

 

# Kadın

23 Şub 2022 - 17:12 - Ekonomi

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