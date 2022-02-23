Koç üniversitesi geleceği görüyor

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Ürey ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Afsun Şahin, Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) tarafından verilen “EIC Geçiş” desteğini almaya hak kazandı. 2 milyon avroluk destek fonu, Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Afsun Şahin’in birlikte yürüttüğü “Katarakt Ameliyatları Öncesi Kullanım İçin Holografik Görme Testi Cihazı Geliştirilmesi” projesi kapsamında verildi.
50 YAŞ ÜZERİ KİŞİLER
Holografik görme testi cihazı, katarakt hastaları ve gözü sağlam olup da gözlük kullanmak istemeyen 50 yaş üzeri kişiler için önem taşıyor. Hastalar, cihaz sayesinde ameliyat sonrası nasıl göreceklerini önceden deneyimleyerek, uygun lensi seçmenin yanı sıra ameliyat kararını da daha rahat alabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.