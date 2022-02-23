23 Şub 2022 - 17:13- Ekonomi G: 23 Şub 2022 - 17:14

Şekerbank’tan YUVAM Hesabı
Şekerbank’tan YUVAM Hesabı mask

Şekerbank, birikimlerini döviz olarak değerlendiren yurt dışında yerleşik yaşayan vatandaşların, yatırımlarını TL’ye dönüştürerek değer kazandırmak amacıyla TL vadeli mevduat hesabı ürünü “YUVAM Hesabı”nı sunmaya başladı. “YUVAM Hesabı” ile yurt dışında yaşayan vatandaşlara döviz varlıklarını TL’ye çevirerek piyasadaki kur hareketliliklerine karşı korunmasının yanı sıra ilave getiri kazanma fırsatı da sunuluyor.

23 Şub 2022 - 17:13 - Ekonomi

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