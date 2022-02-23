23 Şub 2022 - 17:16- Siyaset G: 23 Şub 2022 - 17:17

CHP’li Volkan Özdinç’e önemli görev

CHP Karamürsel ilçe yönetiminde geçtiğimiz dönem yer alan yer alan daha sonra istifa eden Volkan Özdinç’e parti eğitmenliği görevi verildi
CHP’li Volkan Özdinç’e önemli görev mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Parti Okulu Marmara bölge eğitmenleri kadrosuna katılan Volkan Özdinç, geçtiğimiz hafta Bursa- Yalova- Balıkesir- Bilecik- Çanakkale- Kocaeli ve Sakarya'dan parti eğitmenlerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirilen eğitimde, "Siyasi Çalışma Sunumları" ve "Sosyal proje Eğitimi" konuları başta olmak üzere etkili İletişim yöntemleri ele alındı.

ÖZDİNÇ İLK EĞİTİMİNİ DE VERDİ

CHP Bursa il binasında iki gün boyunca aralıksız süren eğitime  CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu ve Geçmiş Dönem Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Parti Okulu Genel Koordinatörü Tuba Canlı, Bursa-Yalova genel koordinatörü Derya Şentürk, Yalova koordinatörü Erdem Doğancı, Bursa Eğitim sekreteri ve Eğitim koordinatörü Özlem Akbaş Önsoy, Bursa 2. Bölge Eğitim Koordinatörü Nimet Yıldız da katıldığı eğitimde Volkan Özdinç ilk eğitimini de verdi. CHP Bursa İl Eğitim Sekreterliği ile Parti Okulu'nun ortak çalışması ile düzenlenen "Eğitici Eğitimi" ile siyasi kadroları yetiştirecek eğitmen kadrosuna yeni eğitmenler kazandırılmış oldu.

23 Şub 2022 - 17:16 - Siyaset

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