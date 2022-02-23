23 Şub 2022 - 17:17- Siyaset G: 23 Şub 2022 - 17:18

Keskinoğlu’na ilk ziyaret DEVA Çayırova’dan

DEVA Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay Çayırova Şubesi’nde yeniden başkan seçilen Halil Keskinoğlu’nu ziyaret etti
Keskinoğlu’na ilk ziyaret DEVA Çayırova’dan mask

Kızılay Çayırova Şubesi’nde yeniden başkan seçilen mevcut Başkan Halil Keskinoğlu tebrikleri almaya başladı. Keskinoğlu’na ilk ziyaret Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve yönetim kurulu üyelerinden oldu. Ziyarete Deva Partisi İl Başkan Yardımcısı Özlem Kaya’da katıldı. Serkan ÜLDEŞ

23 Şub 2022 - 17:17 - Siyaset

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