Kızılay Çayırova Şubesi’nde yeniden başkan seçilen mevcut Başkan Halil Keskinoğlu tebrikleri almaya başladı. Keskinoğlu’na ilk ziyaret Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve yönetim kurulu üyelerinden oldu. Ziyarete Deva Partisi İl Başkan Yardımcısı Özlem Kaya’da katıldı. Serkan ÜLDEŞ
23 Şub 2022 - 17:17- Siyaset Güncelleme: 23 Şub 2022 - 17:18
Keskinoğlu’na ilk ziyaret DEVA Çayırova’dan
DEVA Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay Çayırova Şubesi’nde yeniden başkan seçilen Halil Keskinoğlu’nu ziyaret etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.