Keskinoğlu’na ilk ziyaret DEVA Çayırova’dan

Kızılay Çayırova Şubesi’nde yeniden başkan seçilen mevcut Başkan Halil Keskinoğlu tebrikleri almaya başladı. Keskinoğlu’na ilk ziyaret Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve yönetim kurulu üyelerinden oldu. Ziyarete Deva Partisi İl Başkan Yardımcısı Özlem Kaya’da katıldı. Serkan ÜLDEŞ