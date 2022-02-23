SP Karamürsel’e “Sağlam” başkan

Saadet Partisi (SP) Karamürsel İlçe Başkanlığına, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucu SP Genel Merkezi’nin de tensibiyle Mustafa Sağlam’ın getirildiği açıklandı.
MUSTAFA SAĞLAM KİMDİR?
1980 yılında Karamürsel'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu tamamladıktan sonra lise eğitimini Karamürsel İmam Hatip Lisesinde, Ön lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Endüstriyel Elektronik bölümünde, Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Milli Görüş teşkilatlarında 2004-2009 yılları arasında Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2009 sonrasında Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı ve son olarak da Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel sektörde çalışan Sağlam evli ve 2 çocuk babasıdır. Büşra ÇETİN
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.