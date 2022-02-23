İzmit Belediyesi ve Derince Belediyesi Eski İmar Müdürü, Kırşehir ve Bilecik'te Bayındırlık İl Müdürlüğü yapan Yüksek Mimar Mustafa Nar, İYİ Parti saflarına katıldı. Rozetini İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz taktı.Kısa bir açıklama yapan Başkan Filiz "Partimizin gün ve gün büyümeye devam ediyor. Saha çalışmalarında üye sayımızı arttırıyor ve mahallelerde güçlenmeye devam ediyoruz. Bizleri ziyaret ederek partimize üye olan Mustafa Nar’a teşekkür ediyorum. Kendisi tecrübesi, bilgi ve birikimleriyle bizlere güç katacaktır. Daha önce çeşitli kurumlarda üst düzey görevler almış olması bizi daha da güçlendirecektir’’ dedi.
23 Şub 2022 - 17:18- Siyaset Güncelleme: 23 Şub 2022 - 17:19
İYİ Parti’ye katılımlar devam ediyor
İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı yaptığı saha çalışmaları ve STK ziyaretleri ile İzmit’i karış karış gezerken bir taraftanda üye çalışmalarına devam ediyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.