İYİ Parti’ye katılımlar devam ediyor

İzmit Belediyesi ve Derince Belediyesi Eski İmar Müdürü, Kırşehir ve Bilecik'te Bayındırlık İl Müdürlüğü yapan Yüksek Mimar Mustafa Nar, İYİ Parti saflarına katıldı. Rozetini İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz taktı.Kısa bir açıklama yapan Başkan Filiz "Partimizin gün ve gün büyümeye devam ediyor. Saha çalışmalarında üye sayımızı arttırıyor ve mahallelerde güçlenmeye devam ediyoruz. Bizleri ziyaret ederek partimize üye olan Mustafa Nar’a teşekkür ediyorum. Kendisi tecrübesi, bilgi ve birikimleriyle bizlere güç katacaktır. Daha önce çeşitli kurumlarda üst düzey görevler almış olması bizi daha da güçlendirecektir’’ dedi.