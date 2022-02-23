"Üreten herkes İMES OSB’nin kapısını çalacak"

Kamu ve özel sektör başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun desteğini alarak her geçen gün büyüyen merkez, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak bölgenin önemli eğitim kurumlarından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, İMES OSB Mükemmeliyet Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan AYDIN, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kaya, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Deniz Aygan, İMES OSB Teknolojik Dönüşüm ve İş Geliştirme Birim Sorumlusu Aykut Ulgar yer aldı.

MÜKEMMELİYET MERKEZİ

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, " Mükemmeliyet Merkezimiz bölgemiz ve ülkemiz adına son yıllarda geliştirilen ve en kısa sürede hayata geçirilen, prestijli bir proje olma özelliğini taşıyor. Nitelikli istihdam anlamında, başta bölgemiz sanayicileri olmak üzere, diğer OSB ve firmalarımızın ihtiyacına yanıt verecek olan Mükemmeliyet Merkezimize duyulan ilgi bizleri mutlu ediyor. Özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ziyaretleri ve desteğini almakbizler için çok önemli. Bu vesileyle, bölgemize gelerek Mükemmeliyet Merkezimizi ziyaret eden Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan başta olmak üzere bizlere her zaman desteğini sunan Sanayi ve Teknoloji Müdürümüz Sn. İlhan Aydın'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

BİR İSTİHDAM PROJESİ

İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, " Bölgemizde gerçekleştirilen envanter çalışmalarının en önemli çıktılarından biri nitelikli istihdamın sağlanması oldu. Bu ihtiyacın karşılanması adına son yıllarda ülkemiz genelinde sonuç odaklı projeler üretilirken hiç kuşkusuz en çok dikkati ve beklentiyi üzerine çekerek bölgemiz adına bizi gururlandıran İMES OSB Mükemmeliyet Merkezimiz olmaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz Merkezimiz, birçok kamu, kurum ve özel sektör hibesini ve desteğini almıştır. Kapılarını sayılı günler sonra açacak merkezimizi ziyaret eden ve hassasiyetle inceleyerek desteğini sunan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

GÜNCEL GELİŞMELER

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, " Pandemi ve global anlamda ekonomik dinamiklerde yaşanan güncel gelişmeler sanayide imalat ve diğer unsurlarda revizyonu ve çağa ayak uydurmayı zorunlu kılıyor. Bu ihtiyacın en önemli sac ayaklarından biri de nitelikli istihdam. İstihdam adına üniversitemiz birçok organize sanayi bölgesi ile ortak adımlar atmaktadır. Bu kapsamda İMES OSB Mükemmeliyet Merkezimiz sanayi ve üniversite iş birliği adına önemli bir merkez olma özelliği taşımaktadır. İmalat, AR - GE ve danışmanlık anlamında sunulan hizmetler de göz önünde bulundurulduğunda bölgemizde üreten ve geliştiren herkes Mükemmeliyet Merkezimizin kapısını çalacaklar. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, İMES OSB, paydaş lise ve tüm kurumlar ile birlikte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim." diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.