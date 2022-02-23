Kasaplarda 1 oy fark ile yeni başkan Şalgam

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası genel kurulu bugün Birlik binasında yapıldı. 215 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 2015 yılından itibaren oda başkanlığını yürüten Rasim Özkul ve Kandıralı esnaf eski başkanvekili ve mevcut yönetim kurulu üyesi İsmail Şalgam yarıştı. Saat 17. 00'a kadar devam eden oy kullanma işlemleri sonrası odanın yeni başkanı belli oldu. Mevcut Başkan Rasim Özkul'dan 1 oy fazla alan İsmail Şalgam odanın yeni başkanı seçildi. Şalgam 48 oy alırken mevcut başkan Özkul ilde 47 oy alabildi.
İSMAİL ŞALGAM’IN YÖNETİM KURULU ASİL
Şenol Demirkol
Yunus Şimşek
Tufan Tuğcu
Hamdullah Çelik
Halil Karaman
Mehmet Yağcı
DENETİM KURULU ASİL
Ali İhsan Sarı
Mertcan Keser
Enes Tekerci
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.