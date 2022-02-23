23 Şub 2022 - 17:20- Gündem G: 23 Şub 2022 - 17:22

Kasaplarda 1 oy fark ile yeni başkan Şalgam

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Kasaplarda 1 oy fark ile yeni başkan Şalgam mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası genel kurulu bugün Birlik binasında yapıldı. 215 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 2015 yılından itibaren oda başkanlığını yürüten Rasim Özkul ve Kandıralı esnaf eski başkanvekili ve mevcut yönetim kurulu üyesi İsmail Şalgam yarıştı. Saat 17. 00'a kadar devam eden oy kullanma işlemleri sonrası odanın yeni başkanı belli oldu. Mevcut Başkan Rasim Özkul'dan 1 oy fazla alan İsmail Şalgam odanın yeni başkanı seçildi. Şalgam 48 oy alırken mevcut başkan Özkul ilde 47 oy alabildi.

İSMAİL ŞALGAM’IN YÖNETİM KURULU ASİL

Şenol Demirkol
Yunus Şimşek
Tufan Tuğcu
Hamdullah Çelik
Halil Karaman
Mehmet Yağcı
DENETİM KURULU ASİL
Ali İhsan Sarı
Mertcan Keser
Enes Tekerci

23 Şub 2022 - 17:20 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.689.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, ÇYDD’nin 33’ncü kuruluş yıldönümünü kutladı mask
İzmit Belediyesi, ÇYDD’nin 33’ncü kuruluş yıldönümünü kutladı
Söğüt: STK’larımızın yanındayız mask
Söğüt: STK’larımızın yanındayız
Hürriyet, Kuruçeşme’de çok fonksiyonlu hizmet binasını hayata geçiriyor mask
Hürriyet, Kuruçeşme’de çok fonksiyonlu hizmet binasını hayata geçiriyor
Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Odası seçime gidiyor mask
Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Odası seçime gidiyor
Hayallerinizdeki düğün için aradığınız her şey  26-27 Şubat’ta bu fuarda mask
Hayallerinizdeki düğün için aradığınız her şey  26-27 Şubat’ta bu fuarda
Anadolu’daki Kobi’lerin yeşil dönüşümü Kocaeli’den başlayacak mask
Anadolu’daki Kobi’lerin yeşil dönüşümü Kocaeli’den başlayacak
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL