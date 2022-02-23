Kasaplarda 1 oy fark ile yeni başkan Şalgam

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası genel kurulu bugün Birlik binasında yapıldı. 215 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 2015 yılından itibaren oda başkanlığını yürüten Rasim Özkul ve Kandıralı esnaf eski başkanvekili ve mevcut yönetim kurulu üyesi İsmail Şalgam yarıştı. Saat 17. 00'a kadar devam eden oy kullanma işlemleri sonrası odanın yeni başkanı belli oldu. Mevcut Başkan Rasim Özkul'dan 1 oy fazla alan İsmail Şalgam odanın yeni başkanı seçildi. Şalgam 48 oy alırken mevcut başkan Özkul ilde 47 oy alabildi.

İSMAİL ŞALGAM’IN YÖNETİM KURULU ASİL

Şenol Demirkol

Yunus Şimşek

Tufan Tuğcu

Hamdullah Çelik

Halil Karaman

Mehmet Yağcı

DENETİM KURULU ASİL

Ali İhsan Sarı

Mertcan Keser

Enes Tekerci