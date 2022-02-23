23 Şub 2022 - 17:22- Gündem G: 23 Şub 2022 - 17:23

İzmit Belediyesi, ÇYDD’nin 33’ncü kuruluş yıldönümünü kutladı

İzmit Belediyesi üst yönetimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi’ni ziyaret ederek 33’üncü kuruluş yıl dönümlerini kutladı
İzmit Belediyesi, ÇYDD’nin 33’ncü kuruluş yıldönümünü kutladı mask

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve yönetimini ziyaret etti. Kuruluşunun 33’üncü yıldönümü kutlayan ekip, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Derneğin faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarette yapılabilecek ortak projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Başkan Dönmez ve yönetimi, nazik ziyaretlerine ötürü İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.

23 Şub 2022 - 17:22 - Gündem

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