İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve yönetimini ziyaret etti. Kuruluşunun 33’üncü yıldönümü kutlayan ekip, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Derneğin faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarette yapılabilecek ortak projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Başkan Dönmez ve yönetimi, nazik ziyaretlerine ötürü İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.
23 Şub 2022 - 17:22- Gündem Güncelleme: 23 Şub 2022 - 17:23
İzmit Belediyesi, ÇYDD’nin 33’ncü kuruluş yıldönümünü kutladı
İzmit Belediyesi üst yönetimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi’ni ziyaret ederek 33’üncü kuruluş yıl dönümlerini kutladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.