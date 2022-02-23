İzmit Belediyesi, ÇYDD’nin 33’ncü kuruluş yıldönümünü kutladı

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve yönetimini ziyaret etti. Kuruluşunun 33’üncü yıldönümü kutlayan ekip, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Derneğin faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarette yapılabilecek ortak projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Başkan Dönmez ve yönetimi, nazik ziyaretlerine ötürü İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.