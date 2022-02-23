Güngör Arslan’ın cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Arslan hızla olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan'ı kurşunlayarak öldüren şahsın gözaltına alındığı ve sorgulandığı öğrenildi. İki çocuk babası Arslan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayda tetiği çeken Ramazan Özkan (21) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 2 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.