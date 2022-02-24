24 Şub 2022 - 00:56- Asayiş G: 24 Şub 2022 - 10:06

Gazeteci Güngör Aslan cinayetinde 2 tutuklama

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde gözaltına alınan iki kişi emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gazeteci Güngör Aslan cinayetinde 2 tutuklama mask

Geçtiğimiz cumartesi günü iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Gazeteci  Güngör Arslan cinayetinin tetikçisinin verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltında bulunan 5 kişiden 4’ü Kocaeli Adliyesine çıkartıldı. Tetikçi Ramazan Özkan ve azmettirici olarak bilinen Burhan P. tutuklanarak cezaevine kondu.

İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayda tetiği çeken Ramazan Özkan (21), azmettirici olduğu iddia edilen Burhan P. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşı K.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken Ramazan Özkan ve Burhan P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARLAR VAR

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili iki firari şüpheli bulunuyor. Şüphelilerin aranma işlemine devam ediliyor. Öte yandan şu an konuyla ilgili göz altında bulunan avukat olduğu iddia edilen E.K. isimli kişinin ifadesi alınıyor. Bu kişi de gün içinde adliyeye çıkartılması bekleniyor.

Nuri AKÇAHARMAN-Özgün ERBULAN

Ramazan Özkan

24 Şub 2022 - 00:56 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

alp - yarın öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu nasıl bir Türkçe böyle

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 08:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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