Gazeteci Güngör Aslan cinayetinde 2 tutuklama

Geçtiğimiz cumartesi günü iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin tetikçisinin verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltında bulunan 5 kişiden 4’ü Kocaeli Adliyesine çıkartıldı. Tetikçi Ramazan Özkan ve azmettirici olarak bilinen Burhan P. tutuklanarak cezaevine kondu.

İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayda tetiği çeken Ramazan Özkan (21), azmettirici olduğu iddia edilen Burhan P. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşı K.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken Ramazan Özkan ve Burhan P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARLAR VAR

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili iki firari şüpheli bulunuyor. Şüphelilerin aranma işlemine devam ediliyor. Öte yandan şu an konuyla ilgili göz altında bulunan avukat olduğu iddia edilen E.K. isimli kişinin ifadesi alınıyor. Bu kişi de gün içinde adliyeye çıkartılması bekleniyor.

Nuri AKÇAHARMAN-Özgün ERBULAN

Ramazan Özkan