Güngör Arslan cinayetinde iki kişi tutuklandı!

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Arslan hızla olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan'ı kurşunlayarak öldüren şahsın gözaltına alındığı ve sorgulandığı öğrenildi. İki çocuk babası Arslan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayda tetiği çeken Ramazan Özkan (21), azmettirici olduğu iddia edilen Burhan P. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşı K.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken Ramazan Özkan ve Burhan P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN-Özgün ERBULAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.