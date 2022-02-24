24 Şub 2022 - 00:56- Asayiş G: 24 Şub 2022 - 01:02

Güngör Arslan cinayetinde iki kişi tutuklandı!

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde gözaltına alınan iki kişi emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Güngör Arslan cinayetinde iki kişi tutuklandı! mask

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Arslan hızla olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan'ı kurşunlayarak öldüren şahsın gözaltına alındığı ve sorgulandığı öğrenildi. İki çocuk babası Arslan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Olayda tetiği çeken Ramazan Özkan (21), azmettirici olduğu iddia edilen Burhan P. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşı K.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken Ramazan Özkan ve Burhan P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN-Özgün ERBULAN 

24 Şub 2022 - 00:56 - Asayiş

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