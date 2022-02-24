Kocaeli için yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "24.02.2022 Perşembe günü 09.00 ile 25.02.2022 Cuma günü 09.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21- 50 kg/m2) olması tahmin edilmektedir.
Marmara Denizi'nin güneyinde rüzgarın; 24.02.2022 Perşembe günü 00.00 ile 25.02.2022 Cuma günü 12.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.