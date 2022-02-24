Kocaeli için yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "24.02.2022 Perşembe günü 09.00 ile 25.02.2022 Cuma günü 09.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21- 50 kg/m2) olması tahmin edilmektedir.

Marmara Denizi'nin güneyinde rüzgarın; 24.02.2022 Perşembe günü 00.00 ile 25.02.2022 Cuma günü 12.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."