24 Şub 2022 - 09:32- Gündem G: 24 Şub 2022 - 09:34

İzmit Belediyespor güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına gidiyor

İzmit Belediyespor Güreşçileri Sivas’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası için Dilovası’nda düzenlenen Kulüpler Arası Yıldızlar ve Gençler Güreş müsabakalarının il seçmesinde başarılarıyla gelecek için ümit verdi
İzmit Belediyespor güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına gidiyor mask

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Mart ayında Sivas’ta yapılacak olan Türkiye şampiyonası için geçtiğimiz hafta sonu Dilovası’nda gerçekleşen Kulüpler Arası Yıldızlar Ve Gençler Güreş İl Seçmesinde elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. 

SPORCULARIN DERECELERİ 

İzmit Belediyespor Güreş Takımından Barış Kemal Yiğit 65 kilogram serbest kategorisinde 1’inci, Ertuğrul Ay 95 kilogram serbest kategoride 2’inci, Berkay Ok 80 kilogram serbest kategoride 2’inci, Efkan Özmetin 92 kilogram serbest kategoride 2’inci ve Enes Portakal 70 Kilogram Serbest kategoride 3’üncü oldu. 


“BİZLERİ GURURLANDIRDILAR”
İzmit Belediyespor Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen sporcuların elde ettiği derecelere dair yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın kürsü görerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanması bizleri gururlandırıyor. Gençlerimiz ümit vaat etmeye devam ediyor. Sporcularımızın başarılı olacaklarına inanıyoruz ve çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.  Destekleri için İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya’ya, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz” dedi.

24 Şub 2022 - 09:32 - Gündem

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