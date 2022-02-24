Bizim çocuklar Samsun’un gözünün yaşına bakmadı! “2-0”

Kocaelispor Elit U-19 takımı çarşamba mesaisinde Samsunspor’u konuk etti. Yeşil siyahlılar farkı kaçırdığı maçı Sinan Demir ve Yusuf Efe Yaman’ın golleri ile 2-0 kazandı ve zirveye ortak oldu.

MAÇA SIKI GİRDİK

Vinsan Tesisleri’nde oynanan maçın henüz dördüncü dakikasında Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Sinan Demir çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. “1-0” Attığı golden sonra ataklarını sıklaştıran yeşil siyahlılar 20. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Efe kaleciden sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi. “2-0” İlk yarı 2-0 Kocaelispor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İYİ YOLDALAR

İkinci yarıda da Kocaelispor gol kaçırma yarışına devam etti. Sahanın her bölgesinde oyunun hakimi olan gençler farkı daha da açacak pozisyonları yakalasa da son vuruşlarda şanssızlıklar yaşadı. Temposu ve oyun gücü ile rakibi karşısında hayli baskın olan yeşil siyahlılar maçı 2-0 kazandı, Tuzla yenilgisini affettirerek puanını 30’a çıkardı ve maç fazlası ile üçüncü sırada kendine yer buldu.