Bizim çocuklar Samsun’un gözünün yaşına bakmadı! “2-0”

Kocaelispor Elit U-19 takımı çarşamba mesaisinde Samsunspor’u konuk etti. Yeşil siyahlılar farkı kaçırdığı maçı Sinan Demir ve Yusuf Efe Yaman’ın golleri ile 2-0 kazandı ve zirveye ortak oldu.
MAÇA SIKI GİRDİK
Vinsan Tesisleri’nde oynanan maçın henüz dördüncü dakikasında Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Sinan Demir çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. “1-0” Attığı golden sonra ataklarını sıklaştıran yeşil siyahlılar 20. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Efe kaleciden sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi. “2-0” İlk yarı 2-0 Kocaelispor’un üstünlüğü ile sona erdi.
İYİ YOLDALAR
İkinci yarıda da Kocaelispor gol kaçırma yarışına devam etti. Sahanın her bölgesinde oyunun hakimi olan gençler farkı daha da açacak pozisyonları yakalasa da son vuruşlarda şanssızlıklar yaşadı. Temposu ve oyun gücü ile rakibi karşısında hayli baskın olan yeşil siyahlılar maçı 2-0 kazandı, Tuzla yenilgisini affettirerek puanını 30’a çıkardı ve maç fazlası ile üçüncü sırada kendine yer buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.