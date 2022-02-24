Kağıtspor, Akhisar’dan da galip döndü! “75-77”

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, 17. haftaya ait erteleme maçında konuk olduğu Akhisar Belediye’yi 77-75 mağlup etti ve üst üste 4, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Düşme hattından iyice uzaklaşan mavi beyazlılar gözünü Play-Off’a dikti.

BAŞTAN SONA ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Akhisar Belediyesi Spor Salonu’ndaki maç baştan sonra çekişme içinde geçti. Karşılaşmanın ilk periyodu 12-12 berabere sona ererken devre 32-31 Kağıtspor’un üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü çeyrekte de karşılıklı sayılar devam etti ve Kağıtspor son çeyreğe 3 sayı farkla 55-52 önde girdi. Son çeyrekte Kağıtspor oldukça etkiliydi ve farkı bitime 1 dakika kala çift haneli rakamlara çıkardı.

SON DAKİKA GEÇMEK BİLMEDİ

Ancak son dakika kabus gibi geçti. Gerek basit hatalar gerekse de Bracey’in sayıları ile skor 75-77’ye kadar geldi. Son hücumda Corin’in üçlüğü girmedi ancak maçın yıldızı, Brady, nam-ı diğer “Skeens Airlanes” hücum ribaundunu aldı ve maçın da Kağıtspor’a gelmesini sağladı. Erteleme maçında kritik bir galibiyet daha elde eden Kağıtspor 19. maçında 8. zaferine ulaştı ve 10. sıraya yükseldi.

YERLİLER GÜNÜNDEYDİ

Kağıtspor’da Brady Skeens 17 sayı, 18 ribaunt, 3 asist ve 2 blok ile yine farkını ortaya koydu. Sezon en iyi yerli katkılarından birisini alan mavi beyazlılarda Mert Ulutaş 15, İbrahim Yıldırım 11, Sertan İbrahim 10, Cihan 9, Mehmet Oğuzhan da 6 sayı ile oynadı. Takım lideri Corin Henry’nin şutları bu maçta çemberden geçmese de Amerikalı oyuncu 8 sayı, 10 asist ve 6 da ribauntluk bir katkı sağladı.

PAZAR GÜNÜ ANKARA’DALAR

Ev sahibi ekipte Lester Bracey’in 28 ve kaptan Eren Ocaktürk’ün 20 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Genç antrenör Murat Yolcu “Her maç bizim için olduğu gibi rakipler için de final. Akhisar’dan böyle bir direnç bekliyorduk. Kazanmak önemliydi, bunu başardık. Tüm takımı kutluyorum” dedi. Kağıtspor bir sonraki maçını 27 Şubat Pazar günü yine deplasmanda 12. sıradaki TED Ankara Koleji ile oynayacak.

Erdem ÖVÜÇ

AKHİSAR BELEDİYE: 75

KAĞITSPOR: 77

SALON: Akhisar Belediye

HAKEMLER: Aydın Karaçam***, Ozan Gönen***, Berk Kurtulmuş***

AKHİSAR BELEDİYE: Lester Bracey**** (28), Eren Ocaktürk**** (20), Berkay Kansu** (10), Bulut Altın** (5), Yavuz Koça* (4), Yunus Akçay* (3), Hamit Sezafer* (3), Can Urşan* (2)

KAĞITSPOR: Brady Skeens**** (17), Mert Ulutaş*** (15), İbrahim Yıldırım*** (11), Sertan İbrahim Sarı*** (10), Cihan Amasyalı*** (9), Corin Henry*** (8), Mehmet Oğuzhan Kızıl*** (7)

1. PERİYOT: 12-12

2. PERİYOT: 31-32

3. PERİYOT: 52-55

MAÇ SONUCU: 75-77

ERKEKLER BASKETBOL 1. LİGİ PUAN DURUMU

S

Manisa BŞB.

21

15

6

1729

1604

36

1

Manisa BŞB.

21

15

6

1729

1604

36

2

Samsunspor

20

15

5

1605

1512

35

3

Sigortam.Net

20

14

6

1584

1454

34

4

Konyaspor

20

13

7

1623

1511

33

5

Ormanspor

20

13

7

1541

1533

33

6

Bornova Belediyesi

19

13

6

1597

1525

32

7

Mamak Belediyesi

19

12

7

1569

1480

31

8

Antalya GSK

20

10

10

1517

1598

30

9

Balıkesir BŞB.

20

7

13

1555

1585

27

10

KAĞITSPOR

19

8

11

1406

1450

27

11

Gemlik Basketbol

19

8

11

1456

1556

27

12

TED Ankara Kolejliler

19

7

12

1516

1526

26

13

Mersin BŞB.

18

8

10

1420

1436

26

14

Final Spor

20

6

14

1496

1635

26

15

Fethiye Belediye Spor

19

6

13

1516

1540

25

16

Akhisar Belediye

19

1

18

1403

1588

20



GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

25.02.2022

18:00





Manisa Büyükşehir

Mamak Belediyesi

26.02.2022

14:00





Sigortam.Net

Mersin Büyükşehir

26.02.2022

15:45





Fethiye Belediye

Samsunspor

26.02.2022

17:30





Konyaspor Basket

Bornova Belediyesi

27.02.2022

14:00





Balıkesir Büyükşehir

Akhisar Belediye

27.02.2022

15:45





Final Spor

Antalya Güneşi

27.02.2022

17:30





TED Ankara

Kağıtspor

