Kağıtspor, Akhisar’dan da galip döndü! “75-77”

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, 17. haftaya ait erteleme maçında konuk olduğu Akhisar Belediye’yi 77-75 mağlup etti ve üst üste 4, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Düşme hattından iyice uzaklaşan mavi beyazlılar gözünü Play-Off’a dikti.
BAŞTAN SONA ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Akhisar Belediyesi Spor Salonu’ndaki maç baştan sonra çekişme içinde geçti. Karşılaşmanın ilk periyodu 12-12 berabere sona ererken devre 32-31 Kağıtspor’un üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü çeyrekte de karşılıklı sayılar devam etti ve Kağıtspor son çeyreğe 3 sayı farkla 55-52 önde girdi. Son çeyrekte Kağıtspor oldukça etkiliydi ve farkı bitime 1 dakika kala çift haneli rakamlara çıkardı.
SON DAKİKA GEÇMEK BİLMEDİ
Ancak son dakika kabus gibi geçti. Gerek basit hatalar gerekse de Bracey’in sayıları ile skor 75-77’ye kadar geldi. Son hücumda Corin’in üçlüğü girmedi ancak maçın yıldızı, Brady, nam-ı diğer “Skeens Airlanes” hücum ribaundunu aldı ve maçın da Kağıtspor’a gelmesini sağladı. Erteleme maçında kritik bir galibiyet daha elde eden Kağıtspor 19. maçında 8. zaferine ulaştı ve 10. sıraya yükseldi.
YERLİLER GÜNÜNDEYDİ
Kağıtspor’da Brady Skeens 17 sayı, 18 ribaunt, 3 asist ve 2 blok ile yine farkını ortaya koydu. Sezon en iyi yerli katkılarından birisini alan mavi beyazlılarda Mert Ulutaş 15, İbrahim Yıldırım 11, Sertan İbrahim 10, Cihan 9, Mehmet Oğuzhan da 6 sayı ile oynadı. Takım lideri Corin Henry’nin şutları bu maçta çemberden geçmese de Amerikalı oyuncu 8 sayı, 10 asist ve 6 da ribauntluk bir katkı sağladı.
PAZAR GÜNÜ ANKARA’DALAR
Ev sahibi ekipte Lester Bracey’in 28 ve kaptan Eren Ocaktürk’ün 20 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Genç antrenör Murat Yolcu “Her maç bizim için olduğu gibi rakipler için de final. Akhisar’dan böyle bir direnç bekliyorduk. Kazanmak önemliydi, bunu başardık. Tüm takımı kutluyorum” dedi. Kağıtspor bir sonraki maçını 27 Şubat Pazar günü yine deplasmanda 12. sıradaki TED Ankara Koleji ile oynayacak.
Erdem ÖVÜÇ
AKHİSAR BELEDİYE: 75
KAĞITSPOR: 77
SALON: Akhisar Belediye
HAKEMLER: Aydın Karaçam***, Ozan Gönen***, Berk Kurtulmuş***
AKHİSAR BELEDİYE: Lester Bracey**** (28), Eren Ocaktürk**** (20), Berkay Kansu** (10), Bulut Altın** (5), Yavuz Koça* (4), Yunus Akçay* (3), Hamit Sezafer* (3), Can Urşan* (2)
KAĞITSPOR: Brady Skeens**** (17), Mert Ulutaş*** (15), İbrahim Yıldırım*** (11), Sertan İbrahim Sarı*** (10), Cihan Amasyalı*** (9), Corin Henry*** (8), Mehmet Oğuzhan Kızıl*** (7)
1. PERİYOT: 12-12
2. PERİYOT: 31-32
3. PERİYOT: 52-55
MAÇ SONUCU: 75-77
ERKEKLER BASKETBOL 1. LİGİ PUAN DURUMU
S
Manisa BŞB.
21
15
6
1729
1604
36
1
Manisa BŞB.
21
15
6
1729
1604
36
2
Samsunspor
20
15
5
1605
1512
35
3
Sigortam.Net
20
14
6
1584
1454
34
4
Konyaspor
20
13
7
1623
1511
33
5
Ormanspor
20
13
7
1541
1533
33
6
Bornova Belediyesi
19
13
6
1597
1525
32
7
Mamak Belediyesi
19
12
7
1569
1480
31
8
Antalya GSK
20
10
10
1517
1598
30
9
Balıkesir BŞB.
20
7
13
1555
1585
27
10
KAĞITSPOR
19
8
11
1406
1450
27
11
Gemlik Basketbol
19
8
11
1456
1556
27
12
TED Ankara Kolejliler
19
7
12
1516
1526
26
13
Mersin BŞB.
18
8
10
1420
1436
26
14
Final Spor
20
6
14
1496
1635
26
15
Fethiye Belediye Spor
19
6
13
1516
1540
25
16
Akhisar Belediye
19
1
18
1403
1588
20
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
25.02.2022
18:00
Manisa Büyükşehir
Mamak Belediyesi
26.02.2022
14:00
Sigortam.Net
Mersin Büyükşehir
26.02.2022
15:45
Fethiye Belediye
Samsunspor
26.02.2022
17:30
Konyaspor Basket
Bornova Belediyesi
27.02.2022
14:00
Balıkesir Büyükşehir
Akhisar Belediye
27.02.2022
15:45
Final Spor
Antalya Güneşi
27.02.2022
17:30
TED Ankara
Kağıtspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.