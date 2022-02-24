Safa attı, Kocaeli Güneş ligde kaldı! “3-4”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk için sahaya çıkan Çınarlıspor ile ligde kalma mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor, Derince Stadı’nda karşılaştı. Sezonun en güzel maçlarından birisine şahitlik yapan Derince Stadı’nda tam 7 gol vardı. Sahaya 8 as futbolcusundan yoksun çıkan Kocaeli Güneşspor, Safa’nın golleri ile Çınarlıspor’u 4-3 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi.
PAZAR GÜNÜ ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR
Harbiş’e farklı yenilen Kartepe Belediyespor ise sezonu tamamladı ve Yavuzspor ile birlikte 1. Amatör Lig’e düşen ikinci takım oldu. Bu grupta şampiyonluk düğümü pazar günü çözülecek. Çınarlı ekibi deplasmanda Mertspor’u mağlup ederse diğer maçların skorları ile ilgilenmeyecek ve Play-Off maçları öncesi normal sezonun şampiyonluk kupasını alacak. Harbiş ise son hafta ligde kalmayı garantileyen Kocaeli Güneş’i mağlup edip, Çınarlı’nın puan kaybetmesini bekleyecek.
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Harb-İş
15
9
3
3
40
23
30
2.
Çınarlı
15
9
3
3
41
28
30
3.
Sırrıpaşa
14
8
1
5
29
19
25
4.
Suadiyespor
15
7
3
5
22
23
24
5.
Dilovası Bel.
15
6
3
6
31
33
21
6.
Darıca Kültür
14
5
2
7
30
26
17
7.
Mertspor
15
5
2
8
21
34
17
8.
Kocaeli Güneş
15
4
1
10
23
34
13
9.
Kartepe Bel.
16
4
0
12
21
44
12
Not: Çınarlı ile Harbiş arasındaki ikili averajda Çınarlı üstün…
17. HAFTA SKORLARI
Harb-İş
7 - 1
Kartepe Bel.
Suadiyespor
6 - 2
Mertspor
Çınarlıspor
3 - 4
Kocaeli Güneş
Not: Sırrıpaşa – Darıca Kültür maçı dün akşam oynanacaktı.
SON HAFTA MAÇLARI – PAZAR – 15.00
MAÇ
STAT
Kocaeli Güneş
Harb-İş
Kağıtçı
Mertspor
Çınarlı
Cephanelik
Darıca Kültür
Suadiye
Alaettin Kurt
Dilovası Bel.
Sırrıpaşa
Tavşancıl
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.