24 Şub 2022 - 09:51- Spor G: 24 Şub 2022 - 09:53

Safa attı, Kocaeli Güneş ligde kaldı! “3-4”
Safa attı, Kocaeli Güneş ligde kaldı! “3-4” mask
Haber albümü için resme tıklayın

Süper Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk için sahaya çıkan Çınarlıspor ile ligde kalma mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor, Derince Stadı’nda karşılaştı. Sezonun en güzel maçlarından birisine şahitlik yapan Derince Stadı’nda tam 7 gol vardı. Sahaya 8 as futbolcusundan yoksun çıkan Kocaeli Güneşspor, Safa’nın golleri ile Çınarlıspor’u 4-3 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi.

PAZAR GÜNÜ ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Harbiş’e farklı yenilen Kartepe Belediyespor ise sezonu tamamladı ve Yavuzspor ile birlikte 1. Amatör Lig’e düşen ikinci takım oldu. Bu grupta şampiyonluk düğümü pazar günü çözülecek. Çınarlı ekibi deplasmanda Mertspor’u mağlup ederse diğer maçların skorları ile ilgilenmeyecek ve Play-Off maçları öncesi normal sezonun şampiyonluk kupasını alacak. Harbiş ise son hafta ligde kalmayı garantileyen Kocaeli Güneş’i mağlup edip, Çınarlı’nın puan kaybetmesini bekleyecek.

 

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU


TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.

Harb-İş
15
9
3
3
40
23
30
2.

Çınarlı
15
9
3
3
41
28
30
3.

Sırrıpaşa
14
8
1
5
29
19
25
4.

Suadiyespor
15
7
3
5
22
23
24
5.

Dilovası Bel.
15
6
3
6
31
33
21
6.

Darıca Kültür
14
5
2
7
30
26
17
7.

Mertspor
15
5
2
8
21
34
17
8.

Kocaeli Güneş
15
4
1
10
23
34
13
9.

Kartepe Bel.
16
4
0
12
21
44
12
Not: Çınarlı ile Harbiş arasındaki ikili averajda Çınarlı üstün…

 

17. HAFTA SKORLARI

Harb-İş
7 - 1
Kartepe Bel.
 Suadiyespor
6 - 2
Mertspor
Çınarlıspor
3 - 4
Kocaeli Güneş
 

Not: Sırrıpaşa – Darıca Kültür maçı dün akşam oynanacaktı.

 

SON HAFTA MAÇLARI – PAZAR – 15.00

MAÇ

STAT
Kocaeli Güneş
Harb-İş
Kağıtçı
Mertspor
Çınarlı
Cephanelik
Darıca Kültür
Suadiye
Alaettin Kurt
Dilovası Bel.
Sırrıpaşa
Tavşancıl

24 Şub 2022 - 09:51 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.680.959 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mucize! mask
Mucize!
Safa attı, Kocaeli Güneş ligde kaldı! “3-4” mask
Safa attı, Kocaeli Güneş ligde kaldı! “3-4”
Bizim çocuklar Samsun’un gözünün yaşına bakmadı! “2-0” mask
Bizim çocuklar Samsun’un gözünün yaşına bakmadı! “2-0”
Bedirhan yuvada mask
Bedirhan yuvada
Bekle beni Kocaeli ! mask
Bekle beni Kocaeli !
Aygün hep gençlerle mask
Aygün hep gençlerle
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL