Safa attı, Kocaeli Güneş ligde kaldı! “3-4”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk için sahaya çıkan Çınarlıspor ile ligde kalma mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor, Derince Stadı’nda karşılaştı. Sezonun en güzel maçlarından birisine şahitlik yapan Derince Stadı’nda tam 7 gol vardı. Sahaya 8 as futbolcusundan yoksun çıkan Kocaeli Güneşspor, Safa’nın golleri ile Çınarlıspor’u 4-3 mağlup etti ve ligde kalmayı garantiledi.

PAZAR GÜNÜ ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Harbiş’e farklı yenilen Kartepe Belediyespor ise sezonu tamamladı ve Yavuzspor ile birlikte 1. Amatör Lig’e düşen ikinci takım oldu. Bu grupta şampiyonluk düğümü pazar günü çözülecek. Çınarlı ekibi deplasmanda Mertspor’u mağlup ederse diğer maçların skorları ile ilgilenmeyecek ve Play-Off maçları öncesi normal sezonun şampiyonluk kupasını alacak. Harbiş ise son hafta ligde kalmayı garantileyen Kocaeli Güneş’i mağlup edip, Çınarlı’nın puan kaybetmesini bekleyecek.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Harb-İş

15

9

3

3

40

23

30

2.

Çınarlı

15

9

3

3

41

28

30

3.

Sırrıpaşa

14

8

1

5

29

19

25

4.

Suadiyespor

15

7

3

5

22

23

24

5.

Dilovası Bel.

15

6

3

6

31

33

21

6.

Darıca Kültür

14

5

2

7

30

26

17

7.

Mertspor

15

5

2

8

21

34

17

8.

Kocaeli Güneş

15

4

1

10

23

34

13

9.

Kartepe Bel.

16

4

0

12

21

44

12

Not: Çınarlı ile Harbiş arasındaki ikili averajda Çınarlı üstün…

17. HAFTA SKORLARI

Harb-İş

7 - 1

Kartepe Bel.

Suadiyespor

6 - 2

Mertspor

Çınarlıspor

3 - 4

Kocaeli Güneş



Not: Sırrıpaşa – Darıca Kültür maçı dün akşam oynanacaktı.

SON HAFTA MAÇLARI – PAZAR – 15.00

MAÇ

STAT

Kocaeli Güneş

Harb-İş

Kağıtçı

Mertspor

Çınarlı

Cephanelik

Darıca Kültür

Suadiye

Alaettin Kurt

Dilovası Bel.

Sırrıpaşa

Tavşancıl