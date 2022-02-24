Süper Amatör Lig A Grubu maçında Kocaeli Güneşspor, lider Çınarlıspor’u deplasmanda 4-3 mağlup etti ve puanını 13’e çıkararak bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Yeşil siyahlılar için bu sezon tam anlamı ile kabus gibi geçti. Sakat, cezalı futbolcuların fazlalığı ve hakem hatalarının da etkisi ile ilk 8 maçta sadece 1 puan alabilen Kocaeli Güneşspor için “Düşer” gözü ile bakıldı.

ÇOK KÖTÜ BAŞLADILAR

Takımın aynı zamanda eski futbolcusu olan Emrah Tanta’nın çalıştırdığı, Mehmet Utku Kukul’un yardımcılık yaptığı yeşil siyahlılar önce Kartepe Belediyespor’u 2-1, ardından Mertspor’u 2-0 mağlup etti. 3-1’lik Darıca Martı yenilgisi moralleri bozarken, nefes kesen Dilovası maçı 5-4 kazanıldı. Üst üste oynanan Sırrıpaşa (2-1) ve Suadiye (2-3) yenilgileri ile krize giren takım var olma maçında lider Çınarlıspor’un konuğu oldu.

KADER MAÇINDA 8 AS FUTBOLCUSU YOKTU

Kocaeli Güneşspor’da bu maç öncesi çok önemli futbolcular sakat ya da cezalıydı. As futbolcular kaleci Burak Salih başta olmak üzere, Rıdvan Ürkan, Hakan Yaşar, Gökhan Karaboğa, Melih Adıyaman, Talha Çakmak, Burak Uzuner ve Doğukan Tiryaki gibi isimler kader maçında yer alamadı. Bu maçın 11’inde 2005’li Anıl Ayaz, Melih Polat Uçar ve Taha Kılıç, 2004’lü Yusuf Topal, Ahmet Kemal Pınar, 2002’li Oğuzhan Şimşek, Abdullah Akkaş, Altan Şentürk, Murat Akçay ve Semih Atalar yer aldı. 1997’li Soner ile sezonun adamı 1993’lü Safa takıma ağabeylik yaptı.

TIKLIM TIKLIM DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE

Çınarlı ekibi ise yeni transferleri sol bek Gürkan’a, sol stoper Ozan Albayrak’a şans verdi. Derince Stadı ise Çınarlısporlu taraftarlar tarafından dolduruldu. İşte bu dolu tribünler önünde tabiri caizse “Sıbyan Mektebi” öğrencilerinden oluşan Kocaeli Güneşspor inanılmaz bir mücadele örneği ortaya koydu. 15. dakikada, maçın kahramanı Safa’nın düşürülmesi kazanılan penaltıyı aynı futbolcu filelere gönderdi ve KocaeliGüneşspor maçta 1-0 öne geçti.

KADER ADAMI

Çınarlı ekibi 21 ve 27. dakikalarda goller bularak 2-1’lik skor avantajını yakaladı. Geri dönmesini bilen Güneş, 30. dakikada 2-2’yi buldu. Sol kanattaki Murat’ın pasında topu alan Safa ağları bir kez daha gördü. 45’te de 2005’li sol bek Anıl Ayaz’ın pasında Safa bir kez daha sahneye çıktı ve ustaca bir vuruşla devrenin Kocaeli Güneş lehine 3-2 sona ermesini sağladı. İkinci yarının hemen başında rakibinin kafa golüne engel olamayan Güneş, skorun 3-3’e gelmesini izledi.

AKIL ALMAZ BİR MAÇ

Bitime 7 dakika kala ise sahasından hızlı çıkan Kocaeli Güneş’te Oğuzhan’ın pasında sezonun adamı Safa kendisinin ve takımının 4. golüne imza attı. (3-4) Maçta başka gol olmadı. Yine Safa attığı gollerin dışında 2 kez kaleci ile karşı karşıya kaldı, bir topu da direkten döndü. Güneş’in ikinci yarı hamleleri ise 2004’lü Ömer Avcı ile Emir Sakin ve 2003’lü Hüseyin Kılıç ve Taha Taçyıldız’dı. Bu aklın ve mantığın zorlandığı maçı kazanarak mucizeyi gerçekleştiren Kocaeli Güneşspor ligde kalmasını bildi. Maçın ardından yaşanan haklı sevinç ve coşku ise görülmeye değerdi.