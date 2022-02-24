Hürriyet, Yeni Cuma’da incelemelerde bulundu

İzmit’in tarihi dokusu ve yeşil alanlarıyla halkın en çok tercih ettiği sosyal alanlarından Yeni Cuma’yı tamamen yenileyecek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ihale sürecinde olan proje öncesi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile incelemelerde bulundu. Yeni Cuma Parkı’nda bir araya gelen Hürriyet ve Koruma Bölge Kurulu heyeti, SEDAŞ tarafından yenilecek Yeni Cuma Parkı’ndaki elektrik trafosunun konuşlandırılacağı yer ile ilgili istişarede bulundu.
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Daha önce de SEDAŞ ekipleriyle birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi teknik personelleri ve Koruma Bölge Kurulu heyeti, yenilenecek trafonun hem Yeni Cuma Parkı’nın işlevselliğini hem de tarihi Yeni Cuma Camii’nin görünürlüğünü olumsuz etkilememesi adına görüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmitli - proje resimlerdeki gibiyse çok kötü, derhal iptal edilmeli, arnavut kaldırımlara dokunmayın, parke seven avm ye gitsin akp nin yaptığı parklara alanlara gitsin, oralar hep parke zaten.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.