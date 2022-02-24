Hürriyet, Yeni Cuma’da incelemelerde bulundu

İzmit’in tarihi dokusu ve yeşil alanlarıyla halkın en çok tercih ettiği sosyal alanlarından Yeni Cuma’yı tamamen yenileyecek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ihale sürecinde olan proje öncesi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile incelemelerde bulundu. Yeni Cuma Parkı’nda bir araya gelen Hürriyet ve Koruma Bölge Kurulu heyeti, SEDAŞ tarafından yenilecek Yeni Cuma Parkı’ndaki elektrik trafosunun konuşlandırılacağı yer ile ilgili istişarede bulundu.

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Daha önce de SEDAŞ ekipleriyle birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi teknik personelleri ve Koruma Bölge Kurulu heyeti, yenilenecek trafonun hem Yeni Cuma Parkı’nın işlevselliğini hem de tarihi Yeni Cuma Camii’nin görünürlüğünü olumsuz etkilememesi adına görüştü.