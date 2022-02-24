İki aile birbirine girdi: 1 ölü 5 yaralı!

Alınan bilgiye göre İzmit Tavşantepe Mahallesinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga esnasında Salih Ö. elindeki pompalı tüfekle diğer gruba ateş etti. Başına isabet eden saçmalarla Tarık Tanaç ağır yaralanırken biri kadın 5 kişi ise çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Tarık Tanaç kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Salih Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.