E-FATURA NEDİR?

Faturalandırma sisteminin içeriği Vergi Usul Kanununca belirlenmektedir. Bu kanuna göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değişikliğe gidilmiş ve dijital çağa uygun hale getirilerek e-Fatura formatı yürürlüğe girmiştir. E-Fatura, yeni bir uygulama olarak hayatımıza girse de, kağıt fatura ile aynı işleve sahiptir ancak elektronik ortamda düzenlenmekte ve yine elektronik olarak iletilebilmektedir. E-Fatura, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde düzenlenen, talep edilen fatura bilgilerinin taraflar arasında güvenli bir biçimde paylaşılmasına olanak sunan, dijital ortamlarda kayıt altında tutularak raporlanabilen ve gerektiğinde ibraz edilebilen bir fatura sistemi bütünüdür.

2022 yılı e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu

2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı cirosu 5 milyon TL’yi aşan firmaların 1 Temmuz 2021'de e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine, 1 Ocak 2022 tarihinde ise e-defter zorunluluğu getirilen mükellefler arasında yer alması kararlaştırılmıştı.

Fakat GİB, 22 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı tebliğ ile e-belge zorunlu geçişlerinde yeni düzenlemeye gitti.

e-Fatura’ya Nasıl Geçebilirsiniz?

İşletmenizin dijital dönüşümünü başlatmak için hemen sayfanın yanında yer alan “Bilgi Talep Formu” doldurup, dijital dönüşüm uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilir, başvurunuzu yaparak aynı gün içerisinde e-Fatura kesmeye başlayabilirsiniz. Uyumsoft’un e-Fatura uygulaması ile elektronik ortamda düzenlenen faturalarınızı Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’na iletebilir, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edebilir, raporlayabilirsiniz.

e-Fatura’nın Sağladığı Faydalar Nelerdir?

· Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

· Kâğıt fatura kullanırken fatura başı ödediğiniz masrafları e-Fatura’ya geçerek kuruşlara düşürebilirsiniz.

· Fatura arşiviniz 10 yıla kadar saklanır.

· İstediğiniz zaman geriye dönük elektronik faturalarınıza erişebilirsiniz.

· Fatura sınırlaması yaşamadan toplu olarak e-fatura gönderimi yapabilirsiniz.

· Dijital ortamda fatura iade ve iptal işlemlerini daha hızlı yapabilirsiniz.

· Elektronik ortamda iletilen faturalar sayesinde fatura kaybı yaşamazsınız.

Uyumsoft ile e-Fatura’ya Geçmenin Avantajları Nelerdir?

· 25 yıllık dijital dönüşüm tecrübesine sahip Uyumsoft’un yenilikçi iş çözümleri sayesinde e-Fatura’ya hızlı geçiş yapıp, sorunsuz aktivasyon sağlarsınız.

· Uyumsoft bulut çözümleri ve eUyum mobil uygulaması sayesinde, mekan bağımsız, istediğiniz her yerden faturalarınızı oluşturabilir, düzenleyebilir, muhatabına iletebilirsiniz.

· 7/24 konusunda uzman, güncel mevzuat bilgisine sahip dijital dönüşüm uzmanlarımızın desteği ile e-Fatura süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

· Kullandığınız ERP, ticari paket ve muhasebe programları ile tam entegrasyon sağlayan eUyum uygulaması sayesinde, tüm e-belgelerinizi (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM, e-MM vb.) ilave yatırım yapmadan oluşturabilir, ilgili muhataplara kolaylıkla iletebilirsiniz.