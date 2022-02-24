24 Şub 2022 - 11:42- Gündem G: 24 Şub 2022 - 11:50

Beştepe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 11.00 itibari ile bir güvenlik zirvesi gerçekleştiriliyor
Beştepe'de güvenlik zirvesi mask

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'daki ziyareti nedeniyle zirveye katılamadı.

24 Şub 2022 - 11:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.680.959 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
STK ve Esnaf Masası’ndan KOVİAD’a nezaket ziyareti mask
STK ve Esnaf Masası’ndan KOVİAD’a nezaket ziyareti
Sigortacılık hizmeti alınacak mask
Sigortacılık hizmeti alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak mask
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Gölcük’teki satranç coşkusu sona erdi! mask
Gölcük’teki satranç coşkusu sona erdi!
İzmit Belediyespor güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına gidiyor mask
İzmit Belediyespor güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına gidiyor
İbrahim Üzülmez’in babası son yolculuğuna uğurlandı mask
İbrahim Üzülmez’in babası son yolculuğuna uğurlandı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL