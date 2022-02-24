11 yaşındaki Sena yaşamını yitirdi

Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi Ali Reis Sokak adresinde ikamet eden Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan Selçuk Çoban ve Sevda Çoban çiftinin 3 çocuğundan biri olan 11 yaşındaki Sena Çoban, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Emrah Sapa İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencisi olan Sena’nın acı haberi ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Barış Çoban’ın yeğeni olan Sena Çoban’ın cenazesi Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
A.koç - Tüm ailesine Allah sabırlar versin..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.