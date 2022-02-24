24 Şub 2022 - 12:05- Gündem G: 24 Şub 2022 - 12:08

11 yaşındaki Sena yaşamını yitirdi

Başiskele Kullar Yakacık Mahallesinde ikamet eden 11 yaşındaki Sena Çoban, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
11 yaşındaki Sena yaşamını yitirdi mask

Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi Ali Reis Sokak adresinde ikamet eden Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan Selçuk Çoban ve Sevda Çoban çiftinin 3 çocuğundan biri olan 11 yaşındaki Sena Çoban, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Emrah Sapa İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencisi olan Sena’nın acı haberi ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Barış Çoban’ın yeğeni olan Sena Çoban’ın cenazesi Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

 

24 Şub 2022 - 12:05 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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