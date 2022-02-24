11 yaşındaki Sena yaşamını yitirdi

Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi Ali Reis Sokak adresinde ikamet eden Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan Selçuk Çoban ve Sevda Çoban çiftinin 3 çocuğundan biri olan 11 yaşındaki Sena Çoban, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Emrah Sapa İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencisi olan Sena’nın acı haberi ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Barış Çoban’ın yeğeni olan Sena Çoban’ın cenazesi Kullar Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.