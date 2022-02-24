24 Şub 2022 - 12:08- Gündem G: 24 Şub 2022 - 12:10

The Ness Termal Hotel el değiştirdi!

The Ness Termal Hotel&Spa|Convention Center güçlü kadrosuyla yola devam ediyor. Konu hakkında Genel Müdür Eray Uraz, “Tüm Kocaeli halkını termal mucizesinin şifalı sularıyla yenilenmeye davet ediyoruz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
The Ness Termal Hotel el değiştirdi! mask

Kocaeli’nin ilk ve tek 5 yıldızlı termal oteli olan The Ness Termal Hotel&Spa|Conventıon Center bu ay itibariyle el değiştirdi. Genel Müdür Eray Uraz, Genel Müdür Yardımcısı Özge Sarıkaya ve Spa Müdürü Nazan Özyılmaz geçtiğimiz akşam basın mensuplarıyla bir araya geldi.

“GÜZEL İŞLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI SÜRDÜRMEKTE”

Genel Müdür Eray Uraz tarafından yapılan açıklamada, “Yenilenen, dinamik kadrosuyla hizmetine devam etmektedir. Yönetim kadrosundaki değişiklikler ile daha aktif, güçlü kadrosuyla, güzel işlere ev sahipliği yapmayı sürdürmektedir. Yeni projelere devam eden otelimiz, yurt içi ve yurt dışından talep gören diyabetik zayıflama kamplarıyla da, sağlık turizmimde de ön plana çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“5000 METREKARELİK BÜYÜK BİR ALAN”

Otelin avantajlarını anlatan Uraz, “Yılın 12 ayı yoğun talep gören otel, 3 ayrı termal havuzu ile ön plana çıkmaktadır. 5000 metrekarelik büyük bir alanda hizmet veren Ab-ı Hayat Termal&Spa, bay, bayan ve aile termal havuzları, bayanlara ve ailelere özel sauna, Türk Hamamı, buhar odası alanları ile Uzak doğudan gelen terapistleri, masaj terapileri ve çeşitli bakımlar ile yıl boyunca aktiftir. Konaklayan misafirlerin ücretsiz kullandığı termal havuzlar, günübirlik kullanım için de, özel fiyatlarla misafirlerinin hizmetindedir” dedi.

“ÜNİVERSİTE TARAFINDAN ONAYLANDI”

Uraz son olarak, “Aynı zamanda spa ve fitness üyelikleri ile misafirlerine avantaj sağlamaktadır. Şifalı termal suların özellikleri arasında astım ve kronik solunum yolları rahatsızlıkları, romatizmal hastalıklar, yumuşak doku romatizmaları (fibromiyalji), strese bağlı kas hastalıkları, egzama, akne, sedef gibi deri hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıklarında iyileştirici özelliği olduğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından onaylanmıştır. Tüm Kocaeli halkını termal mucizesinin şifalı sularıyla yenilenmeye davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu

 

 

24 Şub 2022 - 12:08 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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