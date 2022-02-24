The Ness Termal Hotel: Tüm Kocaeli halkını yenilenmeye davet ediyoruz

Kocaeli’nin ilk ve tek 5 yıldızlı termal oteli olan The Ness Termal Hotel&Spa|Conventıon Center bu ay itibariyle yönetim kadrosunu değiştirdi. Genel Müdür Eray Uraz, Genel Müdür Yardımcısı Özge Sarıkaya ve Spa Müdürü Nazan Özyılmaz geçtiğimiz akşam basın mensuplarıyla bir araya geldi.
“GÜZEL İŞLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI SÜRDÜRMEKTE”
Genel Müdür Eray Uraz tarafından yapılan açıklamada, “Yenilenen, dinamik kadrosuyla hizmetine devam etmektedir. Yönetim kadrosundaki değişiklikler ile daha aktif, güçlü kadrosuyla, güzel işlere ev sahipliği yapmayı sürdürmektedir. Yeni projelere devam eden otelimiz, yurt içi ve yurt dışından talep gören diyabetik zayıflama kamplarıyla da, sağlık turizmimde de ön plana çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.
“5000 METREKARELİK BÜYÜK BİR ALAN”
Otelin avantajlarını anlatan Uraz, “Yılın 12 ayı yoğun talep gören otel, 3 ayrı termal havuzu ile ön plana çıkmaktadır. 5000 metrekarelik büyük bir alanda hizmet veren Ab-ı Hayat Termal&Spa, bay, bayan ve aile termal havuzları, bayanlara ve ailelere özel sauna, Türk Hamamı, buhar odası alanları ile Uzak doğudan gelen terapistleri, masaj terapileri ve çeşitli bakımlar ile yıl boyunca aktiftir. Konaklayan misafirlerin ücretsiz kullandığı termal havuzlar, günübirlik kullanım için de, özel fiyatlarla misafirlerinin hizmetindedir” dedi.
“ÜNİVERSİTE TARAFINDAN ONAYLANDI”
Uraz son olarak, “Aynı zamanda spa ve fitness üyelikleri ile misafirlerine avantaj sağlamaktadır. Şifalı termal suların özellikleri arasında astım ve kronik solunum yolları rahatsızlıkları, romatizmal hastalıklar, yumuşak doku romatizmaları (fibromiyalji), strese bağlı kas hastalıkları, egzama, akne, sedef gibi deri hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıklarında iyileştirici özelliği olduğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından onaylanmıştır. Tüm Kocaeli halkını termal mucizesinin şifalı sularıyla yenilenmeye davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hülya Hanim - MÜKEMMEL BİR OTEL. TERAPİSTLERİ ÇOK BAŞARILI. ÖZELLİKLE EREN BEY VE PUTU HANIM İŞLERİNİ ÇOK İYİ YAPIYORLAR.
Bora Aydoğan - Eray Hanım muhteşem bir kişiliktir. Basarili olmasını dilerim..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.